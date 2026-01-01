Встановлення Mbin в один клік.
Самостійно розміщений федеративний агрегатор посилань та платформа для обговорень, побудований на ActivityPub — форк Kbin, керований спільнотою.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Mbin
Mbin — це агрегатор контенту з відкритим вихідним кодом, федеративний, який поєднує обмін посиланнями, обговорення в гілках, голосування та мікроблогінг на єдиній платформі. Як форк Kbin, що підтримується спільнотою, він нативно підтримує ActivityPub, тому ваш екземпляр взаємодіє з Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed та ширшим федіверсом без мостів чи додаткових налаштувань.
Запуск Mbin на власному VPS дає вам самокерований куточок федіверсу, де ви встановлюєте правила, модеруєте журнали та зберігаєте кожен допис і голос у базі даних, якою ви володієте. Немає центральної компанії, реклами, алгоритмічного перетасування стрічок новин і умов платформи, які можуть змінюватися без попередження.
Ключові характеристики Mbin
Федерація ActivityPub
Нативна підтримка ActivityPub з'єднує ваш екземпляр з Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed та будь-яким іншим сумісним сервером Fediverse.
Журнали і теми
Організуйте контент у тематичні журнали з коментарями у вигляді гілок, як на Reddit, голосуванням та звичним досвідом агрегатора посилань.
Вбудований мікроблогінг
Публікуйте короткі оновлення поряд з розгорнутими обговореннями, і обидва охоплюватимуть ту саму федеративну аудиторію з одного облікового запису.
Засоби керування модерацією та федерацією
Модератори для кожного журналу, загальносистемні інструменти адміністратора та списки дозволу або блокування федерації дозволяють вам формувати спільноту, яку ви бажаєте розмістити.
OAuth і REST API
Першокласний сервер OAuth 2.0 та документований REST API забезпечують роботу сторонніх мобільних клієнтів, ботів та інтеграцій.
З відкритим кодом та керований спільнотою
З ліцензією AGPL та підтримується активною спільнотою учасників після відгалуження від Kbin — без залежності від одного постачальника.
Чому варто запускати Mbin у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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