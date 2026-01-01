Mbin — це агрегатор контенту з відкритим вихідним кодом, федеративний, який поєднує обмін посиланнями, обговорення в гілках, голосування та мікроблогінг на єдиній платформі. Як форк Kbin, що підтримується спільнотою, він нативно підтримує ActivityPub, тому ваш екземпляр взаємодіє з Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed та ширшим федіверсом без мостів чи додаткових налаштувань.

Запуск Mbin на власному VPS дає вам самокерований куточок федіверсу, де ви встановлюєте правила, модеруєте журнали та зберігаєте кожен допис і голос у базі даних, якою ви володієте. Немає центральної компанії, реклами, алгоритмічного перетасування стрічок новин і умов платформи, які можуть змінюватися без попередження.