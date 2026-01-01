Rybbit — це платформа веб-аналітики, орієнтована на конфіденційність, розроблена як сучасна альтернатива Google Analytics. Вона надає дані про перегляди сторінок, сесії, показники відмов, рефералів, географічні дані та відтворення сесій без використання файлів cookie або міжсайтового відстеження — що робить відповідність GDPR вбудованою властивістю, а не додатковою функцією.

Завдяки ClickHouse для високопродуктивного зберігання подій та PostgreSQL для даних застосунків, Rybbit обробляє великі обсяги подій зі швидкими запитами на панелі інструментів. Самостійний хостинг усуває плату за кожен сайт та обмеження на зберігання даних, надаючи вам повне право власності на дані відвідувачів для всіх ваших ресурсів.