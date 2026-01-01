Розгорніть Rybbit в один клік.
Сучасна платформа веб-аналітики з відкритим вихідним кодом, яка відстежує поведінку відвідувачів без файлів cookie, скриптів відстеження або інвазивного збору даних.
Виберіть тариф VPS для Rybbit
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Rybbit
Rybbit — це платформа веб-аналітики, орієнтована на конфіденційність, розроблена як сучасна альтернатива Google Analytics. Вона надає дані про перегляди сторінок, сесії, показники відмов, рефералів, географічні дані та відтворення сесій без використання файлів cookie або міжсайтового відстеження — що робить відповідність GDPR вбудованою властивістю, а не додатковою функцією.
Завдяки ClickHouse для високопродуктивного зберігання подій та PostgreSQL для даних застосунків, Rybbit обробляє великі обсяги подій зі швидкими запитами на панелі інструментів. Самостійний хостинг усуває плату за кожен сайт та обмеження на зберігання даних, надаючи вам повне право власності на дані відвідувачів для всіх ваших ресурсів.
Ключові характеристики Rybbit
Відстеження без cookie
Відстежує відвідувачів без файлів cookie або зняття відбитків, усуваючи необхідність у банерах про згоду та забезпечуючи відповідність GDPR і CCPA.
Записи сесій
Записує та відтворює сесії користувачів, щоб точно зрозуміти, як відвідувачі переміщуються вашим сайтом і де вони залишають його.
Власне відстеження подій
Фіксуйте будь-яку взаємодію користувачів за допомогою спеціальних подій та властивостей JSON для детального аналізу воронки та оптимізації конверсії.
Інформаційна панель у реальному часі
Переглядайте кількість відвідувачів у реальному часі, активні сторінки та миттєві оновлення метрик, щоб ви могли відстежувати сплески трафіку в міру їх виникнення.
Підтримка кількох сайтів
Керуйте аналітикою для кількох вебсайтів з однієї інформаційної панелі з контролем доступу на рівні організації для команд.
Чому варто запускати Rybbit у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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