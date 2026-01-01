Розгорніть Suwayomi в один клік.
Сервер манги та коміксів з самостійним розміщенням, який надає сотні джерел Tachiyomi для будь-якого веб-браузера.
Виберіть тариф VPS для Suwayomi
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Suwayomi
Suwayomi-Server — це самостійно розміщений сервер для читання манги та коміксів, десктопна переробка популярного Android-застосунку Tachiyomi. Він підключається до сотень джерел манги через ту саму екосистему розширень, що й Tachiyomi, надаючи вам доступ до величезної бібліотеки тайтлів з чистого веб-інтерфейсу, доступного на будь-якому пристрої. На відміну від хмарних сервісів манги з обмеженими каталогами та платними підписками, Suwayomi працює повністю на вашому сервері без постійних платежів.
Вся історія читання, дані бібліотеки та завантаження зберігаються локально. Suwayomi підтримує автоматичні оновлення бібліотеки, завантаження розділів у форматі CBZ, підтримку каталогу OPDS для спеціалізованих застосунків для електронних книг та настроюваний досвід читання — що робить його повноцінною самостійно розміщеною платформою для ентузіастів манги та коміксів.
Ключові характеристики Suwayomi
Сотні джерел
Підключайтеся до сотень джерел манги та коміксів, використовуючи екосистему розширень Tachiyomi, що охоплює сайти десятками мов та жанрів.
Автоматичні оновлення бібліотеки
Встановіть інтервал оновлення, і Suwayomi автоматично перевіряє всі відстежувані серії на наявність нових розділів, підтримуючи вашу бібліотеку актуальною без ручного оновлення.
Завантаження розділів офлайн
Завантажуйте розділи для читання офлайн, з можливістю збереження у вигляді архівів CBZ, сумісних з будь-яким додатком для читання коміксів.
Підтримка каталогу OPDS
Вбудований каталог OPDS дозволяє програмам для читання електронних книг, таким як KOReader і Panels, підключатися безпосередньо до вашої бібліотеки Suwayomi для читання на спеціалізованих пристроях.
Браузерний читач
Читайте мангу безпосередньо в браузері за допомогою повнофункціональної програми для читання, що підтримує користувацькі макети, режими відображення сторінок та налаштування напрямку читання.
Чому варто запускати Suwayomi у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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