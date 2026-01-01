Suwayomi-Server — це самостійно розміщений сервер для читання манги та коміксів, десктопна переробка популярного Android-застосунку Tachiyomi. Він підключається до сотень джерел манги через ту саму екосистему розширень, що й Tachiyomi, надаючи вам доступ до величезної бібліотеки тайтлів з чистого веб-інтерфейсу, доступного на будь-якому пристрої. На відміну від хмарних сервісів манги з обмеженими каталогами та платними підписками, Suwayomi працює повністю на вашому сервері без постійних платежів.

Вся історія читання, дані бібліотеки та завантаження зберігаються локально. Suwayomi підтримує автоматичні оновлення бібліотеки, завантаження розділів у форматі CBZ, підтримку каталогу OPDS для спеціалізованих застосунків для електронних книг та настроюваний досвід читання — що робить його повноцінною самостійно розміщеною платформою для ентузіастів манги та коміксів.