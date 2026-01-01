Знижка до 68% на Suwayomi

Розгорніть Suwayomi в один клік.

Сервер манги та коміксів з самостійним розміщенням, який надає сотні джерел Tachiyomi для будь-якого веб-браузера.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Suwayomi в один клік.

Виберіть тариф VPS для Suwayomi

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Suwayomi

Suwayomi-Server — це самостійно розміщений сервер для читання манги та коміксів, десктопна переробка популярного Android-застосунку Tachiyomi. Він підключається до сотень джерел манги через ту саму екосистему розширень, що й Tachiyomi, надаючи вам доступ до величезної бібліотеки тайтлів з чистого веб-інтерфейсу, доступного на будь-якому пристрої. На відміну від хмарних сервісів манги з обмеженими каталогами та платними підписками, Suwayomi працює повністю на вашому сервері без постійних платежів.

Вся історія читання, дані бібліотеки та завантаження зберігаються локально. Suwayomi підтримує автоматичні оновлення бібліотеки, завантаження розділів у форматі CBZ, підтримку каталогу OPDS для спеціалізованих застосунків для електронних книг та настроюваний досвід читання — що робить його повноцінною самостійно розміщеною платформою для ентузіастів манги та коміксів.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Suwayomi

Сотні джерел

Підключайтеся до сотень джерел манги та коміксів, використовуючи екосистему розширень Tachiyomi, що охоплює сайти десятками мов та жанрів.

Автоматичні оновлення бібліотеки

Встановіть інтервал оновлення, і Suwayomi автоматично перевіряє всі відстежувані серії на наявність нових розділів, підтримуючи вашу бібліотеку актуальною без ручного оновлення.

Завантаження розділів офлайн

Завантажуйте розділи для читання офлайн, з можливістю збереження у вигляді архівів CBZ, сумісних з будь-яким додатком для читання коміксів.

Підтримка каталогу OPDS

Вбудований каталог OPDS дозволяє програмам для читання електронних книг, таким як KOReader і Panels, підключатися безпосередньо до вашої бібліотеки Suwayomi для читання на спеціалізованих пристроях.

Браузерний читач

Читайте мангу безпосередньо в браузері за допомогою повнофункціональної програми для читання, що підтримує користувацькі макети, режими відображення сторінок та налаштування напрямку читання.

Чому варто запускати Suwayomi у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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