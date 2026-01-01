Розгорніть Odysseus в один клік.
Самостійно розміщений робочий простір ШІ для чату, агентів, глибоких досліджень, пам'яті, документів та електронної пошти — все працює на вашому VPS.
Виберіть тариф VPS для Odysseus
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Odysseus
Odysseus — це робочий простір ШІ з відкритим кодом, який розміщує інструменти для чату, агентів, досліджень та написання текстів, які ви очікуєте від ChatGPT або Claude, на власному сервері. Він поєднує постійний чат з будь-якою локальною моделлю або моделлю API, середовище виконання агентів, побудоване на відкритому коді, глибокі багатоетапні дослідження, книгу рецептів моделей з рекомендаціями, що враховують апаратне забезпечення, а також редактор документів, Нотатки, Завдання, календар CalDAV та поштову скриньку IMAP/SMTP з ШІ-сортуванням.
Самостійне розміщення Odysseus на вашому VPS зберігає кожну розмову, документ, вбудовування та електронний лист повністю на вашій власній інфраструктурі. Ви використовуєте власні ключі API для OpenAI, OpenRouter або будь-якої сумісної кінцевої точки, тоді як постійна пам'ять та навички розвиваються з часом без плати за місце або прив'язки до постачальника.
Ключові характеристики Odysseus
Спілкуйтеся з будь-якою моделлю
Підключіть vLLM, llama.cpp, Ollama, OpenRouter, OpenAI або будь-яку сумісну з OpenAI кінцеву точку з єдиного уніфікованого чат-інтерфейсу.
Середовище виконання агента
Агент на базі opencode постачається з інструментами для MCP, вебу, файлів, командного рядка, навичок та пам'яті, щоб він міг виконувати цілі завдання від початку до кінця.
Глибоке дослідження
Багатоетапні дослідження збирають, читають та синтезують джерела у візуальний звіт, який можна переглядати та експортувати.
Посібник з моделей
Сканує доступне обладнання, рекомендує моделі GGUF, FP8 та AWQ, які дійсно підходять, потім завантажує та надає їх одним кліком.
Постійна пам'ять і навички
Векторний та ключовий пошук на основі ChromaDB надає агенту довготривалу пам'ять та багаторазові навички, які зберігаються після перезапусків.
Документи, Нотатки і Пошта
Редактор Markdown з кількома вкладками, нотатки, списки справ, календар CalDAV та вхідні IMAP/SMTP з ШІ-сортуванням в одному робочому просторі.
Чому варто запускати Odysseus у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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