Знижка до 68% на Odysseus

Розгорніть Odysseus в один клік.

Самостійно розміщений робочий простір ШІ для чату, агентів, глибоких досліджень, пам'яті, документів та електронної пошти — все працює на вашому VPS.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Odysseus в один клік.

Виберіть тариф VPS для Odysseus

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Odysseus

Odysseus — це робочий простір ШІ з відкритим кодом, який розміщує інструменти для чату, агентів, досліджень та написання текстів, які ви очікуєте від ChatGPT або Claude, на власному сервері. Він поєднує постійний чат з будь-якою локальною моделлю або моделлю API, середовище виконання агентів, побудоване на відкритому коді, глибокі багатоетапні дослідження, книгу рецептів моделей з рекомендаціями, що враховують апаратне забезпечення, а також редактор документів, Нотатки, Завдання, календар CalDAV та поштову скриньку IMAP/SMTP з ШІ-сортуванням.

Самостійне розміщення Odysseus на вашому VPS зберігає кожну розмову, документ, вбудовування та електронний лист повністю на вашій власній інфраструктурі. Ви використовуєте власні ключі API для OpenAI, OpenRouter або будь-якої сумісної кінцевої точки, тоді як постійна пам'ять та навички розвиваються з часом без плати за місце або прив'язки до постачальника.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Odysseus

Спілкуйтеся з будь-якою моделлю

Підключіть vLLM, llama.cpp, Ollama, OpenRouter, OpenAI або будь-яку сумісну з OpenAI кінцеву точку з єдиного уніфікованого чат-інтерфейсу.

Середовище виконання агента

Агент на базі opencode постачається з інструментами для MCP, вебу, файлів, командного рядка, навичок та пам'яті, щоб він міг виконувати цілі завдання від початку до кінця.

Глибоке дослідження

Багатоетапні дослідження збирають, читають та синтезують джерела у візуальний звіт, який можна переглядати та експортувати.

Посібник з моделей

Сканує доступне обладнання, рекомендує моделі GGUF, FP8 та AWQ, які дійсно підходять, потім завантажує та надає їх одним кліком.

Постійна пам'ять і навички

Векторний та ключовий пошук на основі ChromaDB надає агенту довготривалу пам'ять та багаторазові навички, які зберігаються після перезапусків.

Документи, Нотатки і Пошта

Редактор Markdown з кількома вкладками, нотатки, списки справ, календар CalDAV та вхідні IMAP/SMTP з ШІ-сортуванням в одному робочому просторі.

Чому варто запускати Odysseus у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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