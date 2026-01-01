Odysseus — це робочий простір ШІ з відкритим кодом, який розміщує інструменти для чату, агентів, досліджень та написання текстів, які ви очікуєте від ChatGPT або Claude, на власному сервері. Він поєднує постійний чат з будь-якою локальною моделлю або моделлю API, середовище виконання агентів, побудоване на відкритому коді, глибокі багатоетапні дослідження, книгу рецептів моделей з рекомендаціями, що враховують апаратне забезпечення, а також редактор документів, Нотатки, Завдання, календар CalDAV та поштову скриньку IMAP/SMTP з ШІ-сортуванням.

Самостійне розміщення Odysseus на вашому VPS зберігає кожну розмову, документ, вбудовування та електронний лист повністю на вашій власній інфраструктурі. Ви використовуєте власні ключі API для OpenAI, OpenRouter або будь-якої сумісної кінцевої точки, тоді як постійна пам'ять та навички розвиваються з часом без плати за місце або прив'язки до постачальника.