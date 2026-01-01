Deploy Transmission in one click installation.
Lightweight BitTorrent client with a clean web interface for remote torrent management and headless VPS downloads.
Виберіть тариф VPS для Transmission
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Transmission
Transmission is one of the most popular open-source BitTorrent clients, known for its minimal resource footprint and straightforward web interface. It runs headlessly on a VPS, allowing you to manage downloads remotely from any browser without running a desktop application.
Self-hosting Transmission on a VPS gives you continuous downloading power without keeping a personal machine running. It supports magnet links, DHT, peer exchange, bandwidth scheduling, blocklists, and RPC access for seamless integration with automation tools like Sonarr and Radarr for media management.
Ключові характеристики Transmission
Web remote interface
Manage torrents from any browser using the built-in web UI without needing a desktop client or SSH access.
Low resource usage
Transmission is optimized for minimal CPU and memory usage, making it ideal for always-on VPS operation.
Bandwidth scheduling
Set speed limits and active hours to control when and how fast torrents download relative to your other VPS workloads.
Sonarr & Radarr integration
Transmission's RPC API connects directly with automation tools like Sonarr and Radarr for hands-free media management.
Чому варто запускати Transmission у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.