Zammad — це повністю відкрита система підтримки та обслуговування клієнтів, яка об'єднує розмови з електронної пошти, чату, телефону, Twitter, Facebook та Telegram в єдину чергу заявок. Агенти працюють з однієї поштової скриньки, тоді як клієнти звертаються до вас через будь-який зручний для них канал, і кожна взаємодія реєструється в єдиному профілі клієнта з повною історією аудиту.

Самостійне розміщення Zammad на власному VPS дозволяє зберігати дані клієнтів, стенограми розмов та метрики SLA під вашим контролем без ліцензійних зборів за кожного агента. Платформа масштабується від служби підтримки з однією особою до роботи кількох команд з налаштовуваними робочими процесами, статтями бази знань та відстеженням часу.