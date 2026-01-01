Розгорнути Zammad в один клік.
Платформа служби підтримки клієнтів з відкритим вихідним кодом, яка перетворює електронну пошту, чат та соціальні канали на єдиний робочий процес обробки запитів.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Zammad
Zammad — це повністю відкрита система підтримки та обслуговування клієнтів, яка об'єднує розмови з електронної пошти, чату, телефону, Twitter, Facebook та Telegram в єдину чергу заявок. Агенти працюють з однієї поштової скриньки, тоді як клієнти звертаються до вас через будь-який зручний для них канал, і кожна взаємодія реєструється в єдиному профілі клієнта з повною історією аудиту.
Самостійне розміщення Zammad на власному VPS дозволяє зберігати дані клієнтів, стенограми розмов та метрики SLA під вашим контролем без ліцензійних зборів за кожного агента. Платформа масштабується від служби підтримки з однією особою до роботи кількох команд з налаштовуваними робочими процесами, статтями бази знань та відстеженням часу.
Ключові характеристики Zammad
Багатоканальні вхідні
Збирайте заявки з електронної пошти, веб-чату, Telegram, Twitter, Facebook та телефону в одну чергу, щоб агенти ніколи не перемикалися між інструментами.
SLA та ескалація
Встановіть цільові показники часу відповіді та вирішення для кожного клієнта або типу звернення, з автоматичною ескалацією, якщо терміни порушуються.
База знань
Публікуйте публічні та внутрішні статті з багатомовною підтримкою, щоб зменшити кількість повторюваних запитів та швидше адаптувати нових агентів.
Повнотекстовий пошук
Пошук на базі Elasticsearch по всіх заявках, статтях та записах клієнтів повертає результати за мілісекунди навіть при великих обсягах.
Власні робочі процеси
Створюйте автоматизації на основі тригерів та завдання планувальника, які маршрутизують заявки, надсилають відповіді та оновлюють поля без написання коду.
REST API і вебхуки
Інтегруйте Zammad з CRMs, інструментами моніторингу та чат-ботами за допомогою комплексного REST API та вихідних вебхуків.
Чому варто запускати Zammad у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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