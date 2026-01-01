Встановити Lidarr в один клік.
Автоматичний менеджер музичної колекції, який відстежує дискографії виконавців та організовує завантаження за допомогою метаданих MusicBrainz.
Виберіть тариф VPS для Lidarr
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Lidarr
Lidarr – це автоматизований менеджер музичних бібліотек, побудований на перевіреному фреймворку arr. Він відстежує дискографії виконавців, моніторить RSS-стрічки на предмет нових релізів альбомів, запускає завантаження через ваш обраний клієнт та впорядковує все у належним чином теговані та структуровані папки — все без ручного втручання.
Робота Lidarr на VPS підтримує його активність 24/7, гарантуючи, що нові релізи захоплюються щойно вони з'являються, навіть коли ваші домашні машини вимкнені. Він інтегрується з qBittorrent, SABnzbd, NZBGet та іншими клієнтами для завантаження і підключається до Plex, Jellyfin та Emby, щоб оновлювати бібліотеку вашого музичного сервера після кожного придбання.
Ключові характеристики Lidarr
Автоматичний моніторинг випусків
Відстежуйте будь-якого виконавця та автоматично завантажуйте нові альбоми, сингли та міні-альбоми, щойно вони з'являться на ваших налаштованих індексаторах.
Якісні оновлення профілю
Визначте бажані аудіоформати, і Lidarr автоматично замінить файли нижчої якості на FLAC або версії з вищим бітрейтом, коли вони стануть доступними.
Метадані MusicBrainz
Збагатіть бібліотеку точними іменами виконавців, обкладинками альбомів, датами випуску та списками треків, отриманими з MusicBrainz.
Інтеграція медіасервера
Автоматично запускайте сканування бібліотек Plex, Jellyfin або Emby після завершення завантажень, щоб нова музика з'являлася миттєво.
Управління дискографією
Переглядайте повні каталоги виконавців, позначайте бажані альбоми та відстежуйте, які релізи відсутні або потребують покращення якості, з однієї інформаційної панелі.
Чому варто запускати Lidarr у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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