Lidarr – це автоматизований менеджер музичних бібліотек, побудований на перевіреному фреймворку arr. Він відстежує дискографії виконавців, моніторить RSS-стрічки на предмет нових релізів альбомів, запускає завантаження через ваш обраний клієнт та впорядковує все у належним чином теговані та структуровані папки — все без ручного втручання.

Робота Lidarr на VPS підтримує його активність 24/7, гарантуючи, що нові релізи захоплюються щойно вони з'являються, навіть коли ваші домашні машини вимкнені. Він інтегрується з qBittorrent, SABnzbd, NZBGet та іншими клієнтами для завантаження і підключається до Plex, Jellyfin та Emby, щоб оновлювати бібліотеку вашого музичного сервера після кожного придбання.