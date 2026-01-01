Halo – це повністю відкрита, сучасна система управління контентом, побудована на Spring Boot та реактивній PostgreSQL. Вона пропонує багатий маркетплейс плагінів і тем, блоковий редактор, публікацію контенту різних типів та чисту адмін-консоль — що робить її придатною для всього: від особистих блогів до корпоративних вебсайтів.

Маючи понад 39 000 зірок на GitHub та активну розробку, Halo є однією з найпоширеніших CMS-платформ з власним хостингом. Власний хостинг на VPS дає вам повний контроль над контентом, відсутність плати за публікацію та гнучкість розширення платформи за допомогою плагінів без обмежень підпискою.