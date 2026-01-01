Розгорніть Halo в один клік.
Сучасна CMS з відкритим вихідним кодом для створення блогів, вебсайтів та контентних сайтів з маркетплейсом плагінів.
Виберіть тариф VPS для Halo
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Halo
Halo – це повністю відкрита, сучасна система управління контентом, побудована на Spring Boot та реактивній PostgreSQL. Вона пропонує багатий маркетплейс плагінів і тем, блоковий редактор, публікацію контенту різних типів та чисту адмін-консоль — що робить її придатною для всього: від особистих блогів до корпоративних вебсайтів.
Маючи понад 39 000 зірок на GitHub та активну розробку, Halo є однією з найпоширеніших CMS-платформ з власним хостингом. Власний хостинг на VPS дає вам повний контроль над контентом, відсутність плати за публікацію та гнучкість розширення платформи за допомогою плагінів без обмежень підпискою.
Ключові характеристики Halo
Маркетплейс плагінів
Розширте Halo за допомогою плагінів спільноти для SEO, коментарів, пошуку, поширення в соцмережах та іншого — встановлюються безпосередньо з консолі адміністратора.
Система тем
Змінюйте або налаштовуйте вигляд сайту за допомогою повноцінного рушія тем та активного маркетплейсу тем спільноти.
Блочний редактор
Створюйте насичений контент за допомогою сучасного блокового редактора з підтримкою зображень, вбудованих елементів, блоків коду та власних макетів без необхідності редагувати HTML.
Різні типи контенту
Публікуйте дописи, сторінки та моменти (мікроблоги) з єдиної платформи, що охоплює потреби як у довгоформатному, так і в короткоформатному контенті.
REST і GraphQL API
Надайте доступ до свого контенту через вбудовані API для підтримки безголових розгортань, мобільних застосунків або сторонніх інтеграцій.
Чому варто запускати Halo у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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