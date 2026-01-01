Restreamer – це сервер для трансляції живого відео з відкритим кодом, розроблений datarhei, який забезпечує можливості потокової передачі корпоративного рівня через доступний вебінтерфейс. Він отримує відео з вебкамер, IP-камер та живих потоків, конвертує між протоколами RTMP, HLS, SRT та WebRTC, і одночасно розповсюджує на кілька платформ — YouTube, Twitch, Facebook Live або будь-яке власне RTMP-призначення — з одного джерела.

Самостійне розміщення Restreamer усуває щомісячні платежі за комерційні сервіси мультистрімінгу та повністю утримує відеопотоки поза сторонніми платформами, що важливо для конфіденційних трансляцій, таких як внутрішнє навчання, приватні заходи або анонси перед випуском. Виділена пропускна здатність VPS забезпечує стабільний бітрейт та постійну якість потоку, які не можуть гарантувати середовища спільного хостингу.