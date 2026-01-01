Знижка до 68% на Restreamer

Розгорніть Restreamer в один клік.

Сервер для прямих трансляцій з відкритим кодом, який приймає відео з будь-якого джерела та одночасно передає його на YouTube, Twitch та власні RTMP-кінцеві точки.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Restreamer в один клік.

Виберіть тариф VPS для Restreamer

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Restreamer

Restreamer – це сервер для трансляції живого відео з відкритим кодом, розроблений datarhei, який забезпечує можливості потокової передачі корпоративного рівня через доступний вебінтерфейс. Він отримує відео з вебкамер, IP-камер та живих потоків, конвертує між протоколами RTMP, HLS, SRT та WebRTC, і одночасно розповсюджує на кілька платформ — YouTube, Twitch, Facebook Live або будь-яке власне RTMP-призначення — з одного джерела.

Самостійне розміщення Restreamer усуває щомісячні платежі за комерційні сервіси мультистрімінгу та повністю утримує відеопотоки поза сторонніми платформами, що важливо для конфіденційних трансляцій, таких як внутрішнє навчання, приватні заходи або анонси перед випуском. Виділена пропускна здатність VPS забезпечує стабільний бітрейт та постійну якість потоку, які не можуть гарантувати середовища спільного хостингу.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Restreamer

Мультиплатформний стрімінг

Надсилайте одне джерело відео на YouTube, Twitch, Facebook Live та власні RTMP-кінцеві точки одночасно, без запуску кількох екземплярів кодувальника.

Перетворення протоколу

Приймає RTMP, SRT або інші формати вхідного потоку та виводить HLS, WebRTC або RTMP, щоб будь-який пристрій або платформа глядача могли отримувати ваш потік.

Автоматичне перепідключення

Обробляє збої мережі та перебої джерела без ручного втручання, підтримуючи трансляції під час тимчасових збоїв.

Веб-базоване управління

Налаштовуйте джерела, призначення та параметри кодування через інтерфейс браузера без знання командного рядка або складного налаштування програмного забезпечення для потокової передачі.

Запис потоку

Архівування прямих трансляцій безпосередньо у постійне сховище для повторного відтворення після події, зберігання для дотримання нормативних вимог або повторного використання контенту без додаткових послуг.

Чому варто запускати Restreamer у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

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