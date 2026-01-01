Розгорніть Restreamer в один клік.
Сервер для прямих трансляцій з відкритим кодом, який приймає відео з будь-якого джерела та одночасно передає його на YouTube, Twitch та власні RTMP-кінцеві точки.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Restreamer
Restreamer – це сервер для трансляції живого відео з відкритим кодом, розроблений datarhei, який забезпечує можливості потокової передачі корпоративного рівня через доступний вебінтерфейс. Він отримує відео з вебкамер, IP-камер та живих потоків, конвертує між протоколами RTMP, HLS, SRT та WebRTC, і одночасно розповсюджує на кілька платформ — YouTube, Twitch, Facebook Live або будь-яке власне RTMP-призначення — з одного джерела.
Самостійне розміщення Restreamer усуває щомісячні платежі за комерційні сервіси мультистрімінгу та повністю утримує відеопотоки поза сторонніми платформами, що важливо для конфіденційних трансляцій, таких як внутрішнє навчання, приватні заходи або анонси перед випуском. Виділена пропускна здатність VPS забезпечує стабільний бітрейт та постійну якість потоку, які не можуть гарантувати середовища спільного хостингу.
Ключові характеристики Restreamer
Мультиплатформний стрімінг
Надсилайте одне джерело відео на YouTube, Twitch, Facebook Live та власні RTMP-кінцеві точки одночасно, без запуску кількох екземплярів кодувальника.
Перетворення протоколу
Приймає RTMP, SRT або інші формати вхідного потоку та виводить HLS, WebRTC або RTMP, щоб будь-який пристрій або платформа глядача могли отримувати ваш потік.
Автоматичне перепідключення
Обробляє збої мережі та перебої джерела без ручного втручання, підтримуючи трансляції під час тимчасових збоїв.
Веб-базоване управління
Налаштовуйте джерела, призначення та параметри кодування через інтерфейс браузера без знання командного рядка або складного налаштування програмного забезпечення для потокової передачі.
Запис потоку
Архівування прямих трансляцій безпосередньо у постійне сховище для повторного відтворення після події, зберігання для дотримання нормативних вимог або повторного використання контенту без додаткових послуг.
Чому варто запускати Restreamer у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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