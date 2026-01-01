Розгорнути WireGuard Easy в один клік.
Веб-керування WireGuard VPN з генерацією клієнтів, QR-кодами та статистикою трафіку в реальному часі.
Виберіть тариф VPS для WireGuard Easy
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою WireGuard Easy
WireGuard Easy – це веб-інтерфейс для самостійного розміщення, який робить розгортання та керування VPN-сервером WireGuard простим для будь-якого рівня навичок. Він надає панель керування для створення конфігурацій клієнтів, генерації QR-кодів для налаштування на мобільних пристроях та моніторингу статистики трафіку в реальному часі без використання командного рядка WireGuard.
Самостійне розміщення WireGuard Easy на VPS надає вам приватний VPN-сервер під вашим повним контролем. Сучасна криптографія WireGuard та легкий модуль ядра забезпечують значно швидші та ефективніші тунелі, ніж OpenVPN або IPSec, а веб-інтерфейс дозволяє миттєво додавати, вимикати або видаляти клієнтів без перезапуску сервера.
Ключові характеристики WireGuard Easy
Веб-керування
Додавайте, вмикайте, вимикайте та видаляйте VPN-клієнтів з інтерфейсу браузера без використання командного рядка WireGuard.
Налаштування QR-коду
Згенеруйте QR-коди для кожної конфігурації клієнта, щоб сканувати їх за допомогою мобільного додатку WireGuard для миттєвого налаштування з'єднання.
Статистика трафіку в реальному часі
Відстежуйте використання трафіку для кожного клієнта та час останнього підключення з інформаційної панелі, щоб контролювати активність VPN.
Швидкі тунелі WireGuard
Сучасна криптографія WireGuard та реалізація на рівні ядра забезпечують швидші та ефективніші VPN-тунелі, ніж OpenVPN.
Експорт конфігурації клієнта
Завантажте файли конфігурації клієнта для будь-якого пристрою, що підтримує WireGuard, включно з клієнтами для настільних ПК, мобільних пристроїв та маршрутизаторів.
Чому варто запускати WireGuard Easy у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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