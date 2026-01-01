WireGuard Easy – це веб-інтерфейс для самостійного розміщення, який робить розгортання та керування VPN-сервером WireGuard простим для будь-якого рівня навичок. Він надає панель керування для створення конфігурацій клієнтів, генерації QR-кодів для налаштування на мобільних пристроях та моніторингу статистики трафіку в реальному часі без використання командного рядка WireGuard.

Самостійне розміщення WireGuard Easy на VPS надає вам приватний VPN-сервер під вашим повним контролем. Сучасна криптографія WireGuard та легкий модуль ядра забезпечують значно швидші та ефективніші тунелі, ніж OpenVPN або IPSec, а веб-інтерфейс дозволяє миттєво додавати, вимикати або видаляти клієнтів без перезапуску сервера.