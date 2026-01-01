Знижка до 68% на OpenCloud

Розгортайте OpenCloud в один клік.

Платформа для синхронізації файлів, спільного доступу та співпраці з відкритим кодом — суверенна альтернатива Nextcloud та Google Drive.

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Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгортайте OpenCloud в один клік.

Виберіть тариф VPS для OpenCloud

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою OpenCloud

OpenCloud — це сучасна платформа з відкритим кодом для синхронізації файлів, спільного доступу та командної співпраці. Розроблена на Go для високої продуктивності та мінімального споживання ресурсів, вона надає можливості приватного хмарного сховища без залежності від сторонніх сервісів або інфраструктури постачальника. На відміну від застарілих рішень для синхронізації файлів, OpenCloud має вбудований постачальник ідентифікації, тому працює як єдиний контейнер, не вимагаючи зовнішньої бази даних або LDAP-сервера.

Самостійне розміщення OpenCloud на власному VPS надає вам повний суверенітет над файлами та даними для співпраці. Документи, фотографії, спільні папки та облікові записи користувачів залишаються на інфраструктурі під вашим контролем — без встановлених платформою обмежень на зберігання та без підписки, прив'язаної до доступу до даних.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики OpenCloud

Одноконтейнерне розгортання

Вбудоване керування ідентифікацією означає, що OpenCloud розгортається як єдиний контейнер без потреби у зовнішній базі даних або LDAP-сервері.

Синхронізація файлів та спільний доступ

Синхронізуйте файли між настільними та мобільними клієнтами, та діліться папками або окремими файлами з детальним контролем дозволів.

Доступ до WebDAV та CalDAV

Підключіть ваше сховище як мережевий диск через WebDAV та керуйте календарями й контактами за допомогою протоколів CalDAV і CardDAV.

Настільні та мобільні клієнти

Офіційні клієнти синхронізації для Windows, macOS, Linux, iOS та Android зберігають файли доступними на всіх ваших пристроях.

Інтеграція Collabora Office

Додайте Collabora Online, щоб увімкнути редагування документів, електронних таблиць та презентацій у браузері, не виходячи з файлового менеджера.

Деталізовані політики паролів

Забезпечте мінімальну довжину, вимоги до класів символів і список заборонених паролів для відповідності стандартам безпеки організації.

Чому варто запускати OpenCloud у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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