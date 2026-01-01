OpenCloud — це сучасна платформа з відкритим кодом для синхронізації файлів, спільного доступу та командної співпраці. Розроблена на Go для високої продуктивності та мінімального споживання ресурсів, вона надає можливості приватного хмарного сховища без залежності від сторонніх сервісів або інфраструктури постачальника. На відміну від застарілих рішень для синхронізації файлів, OpenCloud має вбудований постачальник ідентифікації, тому працює як єдиний контейнер, не вимагаючи зовнішньої бази даних або LDAP-сервера.

Самостійне розміщення OpenCloud на власному VPS надає вам повний суверенітет над файлами та даними для співпраці. Документи, фотографії, спільні папки та облікові записи користувачів залишаються на інфраструктурі під вашим контролем — без встановлених платформою обмежень на зберігання та без підписки, прив'язаної до доступу до даних.