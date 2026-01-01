Розгортайте OpenCloud в один клік.
Платформа для синхронізації файлів, спільного доступу та співпраці з відкритим кодом — суверенна альтернатива Nextcloud та Google Drive.
Виберіть тариф VPS для OpenCloud
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою OpenCloud
OpenCloud — це сучасна платформа з відкритим кодом для синхронізації файлів, спільного доступу та командної співпраці. Розроблена на Go для високої продуктивності та мінімального споживання ресурсів, вона надає можливості приватного хмарного сховища без залежності від сторонніх сервісів або інфраструктури постачальника. На відміну від застарілих рішень для синхронізації файлів, OpenCloud має вбудований постачальник ідентифікації, тому працює як єдиний контейнер, не вимагаючи зовнішньої бази даних або LDAP-сервера.
Самостійне розміщення OpenCloud на власному VPS надає вам повний суверенітет над файлами та даними для співпраці. Документи, фотографії, спільні папки та облікові записи користувачів залишаються на інфраструктурі під вашим контролем — без встановлених платформою обмежень на зберігання та без підписки, прив'язаної до доступу до даних.
Ключові характеристики OpenCloud
Одноконтейнерне розгортання
Вбудоване керування ідентифікацією означає, що OpenCloud розгортається як єдиний контейнер без потреби у зовнішній базі даних або LDAP-сервері.
Синхронізація файлів та спільний доступ
Синхронізуйте файли між настільними та мобільними клієнтами, та діліться папками або окремими файлами з детальним контролем дозволів.
Доступ до WebDAV та CalDAV
Підключіть ваше сховище як мережевий диск через WebDAV та керуйте календарями й контактами за допомогою протоколів CalDAV і CardDAV.
Настільні та мобільні клієнти
Офіційні клієнти синхронізації для Windows, macOS, Linux, iOS та Android зберігають файли доступними на всіх ваших пристроях.
Інтеграція Collabora Office
Додайте Collabora Online, щоб увімкнути редагування документів, електронних таблиць та презентацій у браузері, не виходячи з файлового менеджера.
Деталізовані політики паролів
Забезпечте мінімальну довжину, вимоги до класів символів і список заборонених паролів для відповідності стандартам безпеки організації.
Чому варто запускати OpenCloud у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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