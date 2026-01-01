Розгорнути LDAP Account Manager одним кліком.
Веб-інтерфейс для керування користувачами, групами та об'єктами в каталозі OpenLDAP через зручний інтерфейс браузера.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою LDAP Account Manager
LDAP Account Manager (LAM) — це зрілий веб-інтерфейс з відкритим вихідним кодом для адміністрування облікових записів, що зберігаються в каталозі LDAP. Замість редагування файлів LDIF або боротьби з командами ldapsearch та ldapmodify, адміністратори керують користувачами Unix та Samba, групами, хостами, записами DHCP, обліковими записами Kopano та розширеннями Asterisk через браузер. LAM розуміє найпоширеніші схеми LDAP одразу після встановлення та постачається з редакторами, що враховують типи, для кожної.
Цей шаблон об'єднує LAM разом із сервером каталогів OpenLDAP, щоб весь стек ідентифікації працював на одному VPS за Traefik HTTPS. Самостійне розміщення LAM зберігає облікові дані каталогу, членство в групах та дані ідентифікації всередині вашої власної інфраструктури без залежності від сторонніх постачальників ідентифікації або плати за SaaS за місце.
Ключові характеристики LDAP Account Manager
Браузерний адміністративний інтерфейс користувача
Керуйте користувачами, групами, хостами та іншими об'єктами LDAP за допомогою веб-інтерфейсу з вкладками замість файлів LDIF та інструментів командного рядка.
Комплектний сервер OpenLDAP
Поставляється з каталогом OpenLDAP, попередньо налаштованим під обраний базовий DN, тому розгортання забезпечує як каталог, так і його інтерфейс керування.
Модулі типів облікових записів
Вбудовані редактори для облікових записів Unix, доменів Samba, Kopano, Asterisk, DHCP, поштових псевдонімів та FreeRadius охоплюють більшість схем каталогів без спеціального коду.
Імпорт CSV та Експорт PDF
Масове створення облікових записів з електронних таблиць та генерування придатних для друку PDF-аркушів облікових записів для нових співробітників безпосередньо з даних каталогу.
Деталізований контроль доступу
Профілі серверів, профілі облікових записів та дозволи на рівні модулів дозволяють делегувати частини адміністрування каталогу без надання повних прав адміністратора LDAP.
Багатомовний інтерфейс
Перекладено більш ніж на десяток мов, щоб адміністративні команди могли працювати обраною мовою з єдиним спільним каталогом.
Чому варто запускати LDAP Account Manager у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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