LDAP Account Manager (LAM) — це зрілий веб-інтерфейс з відкритим вихідним кодом для адміністрування облікових записів, що зберігаються в каталозі LDAP. Замість редагування файлів LDIF або боротьби з командами ldapsearch та ldapmodify, адміністратори керують користувачами Unix та Samba, групами, хостами, записами DHCP, обліковими записами Kopano та розширеннями Asterisk через браузер. LAM розуміє найпоширеніші схеми LDAP одразу після встановлення та постачається з редакторами, що враховують типи, для кожної.

Цей шаблон об'єднує LAM разом із сервером каталогів OpenLDAP, щоб весь стек ідентифікації працював на одному VPS за Traefik HTTPS. Самостійне розміщення LAM зберігає облікові дані каталогу, членство в групах та дані ідентифікації всередині вашої власної інфраструктури без залежності від сторонніх постачальників ідентифікації або плати за SaaS за місце.