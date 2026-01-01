Розгорніть Tinode в один клік.
Платформа миттєвих повідомлень з відкритим вихідним кодом, що має мобільні та веб-клієнти, чат у реальному часі та підтримку наскрізного шифрування.
Виберіть тариф VPS для Tinode
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Tinode
Tinode — це повністю відкрита платформа для обміну миттєвими повідомленнями, яка надає повний стек — серверний бекенд на Go, офіційні клієнти для вебу, iOS, Android та десктопу, а також gRPC API для власних інтеграцій. Вона підтримує індивідуальні та групові повідомлення, індикатори набору тексту, сповіщення про прочитання, вкладення файлів та опціональне наскрізне шифрування, переносячи набір функцій комерційних платформ обміну повідомленнями на інфраструктуру, якою ви володієте.
Самостійний хостинг Tinode на VPS означає, що ваші розмови, дані користувачів та передача файлів ніколи не потрапляють до стороннього сервісу обміну повідомленнями. Використовуйте вбудований веб-клієнт одразу після розгортання або підключіть власні мобільні та веб-додатки через gRPC або REST API.
Ключові характеристики Tinode
Обмін повідомленнями в реальному часі
Надсилає миттєві повідомлення з індикаторами набору тексту, сповіщеннями про прочитання та реакціями на повідомлення одночасно на веб-, iOS-, Android- та десктопних клієнтах.
Групові чати та канали
Створюйте групові розмови з налаштовуваним членством, ролями та дозволами для команд і спільнот будь-якого розміру.
Наскрізне шифрування
Додаткове наскрізне шифрування забезпечує конфіденційність вмісту повідомлень — він недоступний для сервера та будь-якого посередника, навіть вашого власного.
Обмін файлами та медіа
Діліться зображеннями, файлами та вкладеннями безпосередньо в розмовах, що зберігаються у вашій власній файловій системі або в S3-сумісному сховищі.
Відео та голосові дзвінки
Вбудована підтримка WebRTC дозволяє здійснювати відео- та голосові дзвінки безпосередньо в інтерфейсі чату без переходу в окремий застосунок.
gRPC і REST API
Повні API gRPC та REST дозволяють вбудовувати систему обміну повідомленнями Tinode у власні застосунки або інтегрувати її з наявними бізнес-процесами.
Чому варто запускати Tinode у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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