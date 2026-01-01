Tinode — це повністю відкрита платформа для обміну миттєвими повідомленнями, яка надає повний стек — серверний бекенд на Go, офіційні клієнти для вебу, iOS, Android та десктопу, а також gRPC API для власних інтеграцій. Вона підтримує індивідуальні та групові повідомлення, індикатори набору тексту, сповіщення про прочитання, вкладення файлів та опціональне наскрізне шифрування, переносячи набір функцій комерційних платформ обміну повідомленнями на інфраструктуру, якою ви володієте.

Самостійний хостинг Tinode на VPS означає, що ваші розмови, дані користувачів та передача файлів ніколи не потрапляють до стороннього сервісу обміну повідомленнями. Використовуйте вбудований веб-клієнт одразу після розгортання або підключіть власні мобільні та веб-додатки через gRPC або REST API.