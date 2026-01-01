Розгорнути Homebridge в один клік.
Легкий міст HomeKit, що підключає пристрої розумного дому сторонніх виробників до Siri та програми Apple Home через плагіни.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Homebridge
Homebridge – це легкий сервер Node.js, який емулює API iOS HomeKit, що забезпечує керування Siri та інтеграцію з додатком Home для тисяч пристроїв, які не підтримують екосистему Apple нативно. Завдяки понад 2000 плагінів, розроблених спільнотою, він об'єднує розумне освітлення, термостати, камери та системи безпеки від таких брендів, як Ring, Nest, TP-Link та Tuya в єдину екосистему HomeKit.
Запуск Homebridge на VPS забезпечує цілодобову доступність для ваших автоматизацій HomeKit незалежно від місцевого електропостачання чи мережевих умов, зі збереженням конфігурації плагінів та надійним віддаленим доступом з будь-якої точки світу.
Ключові характеристики Homebridge
2 000+ плагінів пристроїв
Плагіни від спільноти охоплюють практично кожен бренд і протокол розумного дому, дозволяючи додавати будь-який пристрій до HomeKit без заміни обладнання.
UI веб-конфігурації
Homebridge Config UI X надає веб-інтерфейс для встановлення плагінів, керування пристроями та перегляду журналів без доступу до командного рядка.
Дочірній режим мосту
Ізолюйте плагіни в окремі дочірні мости, щоб запобігти збою всієї системи HomeKit через один несправний плагін.
Автоматичні оновлення плагінів
Знаходьте, встановлюйте та оновлюйте плагіни безпосередньо з веб-інтерфейсу, щоб підтримувати інтеграції пристроїв в актуальному стані без ручних SSH-сесій.
Бекап та відновлення
Вбудована функція резервного копіювання захищає конфігурації плагінів та дані сполучення HomeKit від випадкової втрати.
Чому варто запускати Homebridge у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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