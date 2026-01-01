Homebridge – це легкий сервер Node.js, який емулює API iOS HomeKit, що забезпечує керування Siri та інтеграцію з додатком Home для тисяч пристроїв, які не підтримують екосистему Apple нативно. Завдяки понад 2000 плагінів, розроблених спільнотою, він об'єднує розумне освітлення, термостати, камери та системи безпеки від таких брендів, як Ring, Nest, TP-Link та Tuya в єдину екосистему HomeKit.

Запуск Homebridge на VPS забезпечує цілодобову доступність для ваших автоматизацій HomeKit незалежно від місцевого електропостачання чи мережевих умов, зі збереженням конфігурації плагінів та надійним віддаленим доступом з будь-якої точки світу.