Встановіть draw.io в один клік.
Безкоштовний застосунок для створення діаграм з відкритим вихідним кодом для створення блок-схем, мережевих діаграм, UML та візуалізацій архіхітектури — повністю самостійно розміщуваний.
Виберіть тариф VPS для draw.io
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою draw.io
draw.io (diagrams.net) — це безкоштовний інструмент для створення діаграм з відкритим вихідним кодом, якому довіряють мільйони інженерів, архітекторів та бізнес-аналітиків. Він підтримує широкий спектр типів діаграм — блок-схеми, діаграми класів UML, діаграми сутність-зв'язок, карти мереж та інфраструктури, робочі процеси BPMN та багато іншого — все це з витонченого браузерного редактора.
Самостійне розміщення draw.io на власному VPS означає, що всі дані діаграм залишаються у вашій інфраструктурі. Жодні файли не надсилаються на зовнішні сервери, що робить його вибором за замовчуванням для команд у регульованих галузях або тих, хто має суворі вимоги до резидентності даних. Образ Docker є безстатусним та легким, без залежностей від баз даних.
Ключові характеристики draw.io
Жодних зовнішніх залежностей
draw.io працює як єдиний контейнер без стану, без необхідності в базі даних — дані діаграм ніколи не залишають ваш сервер.
Широка підтримка діаграм
Створюйте блок-схеми, UML, ER-діаграми, мережеві карти, робочі процеси BPMN та вайрфрейми в одному уніфікованому редакторі.
Інтеграції хмарного сховища
Підключіться до Google Диск, Microsoft OneDrive і GitLab, щоб зберігати та версіонувати діаграми разом з наявними файлами.
Експорт на стороні сервера
Експортуйте діаграми у формати PDF, PNG, SVG та Visio (.vsdx) безпосередньо на сервері без обробки на стороні клієнта.
Офлайн-редактор
Працює повністю офлайн, додаючи
?offline=1 до URL-адреси, — ідеально підходить для ізольованих або обмежених середовищ.
Чому варто запускати draw.io у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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