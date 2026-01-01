draw.io (diagrams.net) — це безкоштовний інструмент для створення діаграм з відкритим вихідним кодом, якому довіряють мільйони інженерів, архітекторів та бізнес-аналітиків. Він підтримує широкий спектр типів діаграм — блок-схеми, діаграми класів UML, діаграми сутність-зв'язок, карти мереж та інфраструктури, робочі процеси BPMN та багато іншого — все це з витонченого браузерного редактора.

Самостійне розміщення draw.io на власному VPS означає, що всі дані діаграм залишаються у вашій інфраструктурі. Жодні файли не надсилаються на зовнішні сервери, що робить його вибором за замовчуванням для команд у регульованих галузях або тих, хто має суворі вимоги до резидентності даних. Образ Docker є безстатусним та легким, без залежностей від баз даних.