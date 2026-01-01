PowerDNS-Admin — це веб-інтерфейс з відкритим вихідним кодом для авторитетного DNS-сервера PowerDNS, що надає зручний інтерфейс користувача для керування прямими та зворотними DNS-зонами, записами, шаблонами та ключами DNSSEC без редагування файлів конфігурації або створення API-викликів вручну. Він підтримує керування доступом на основі ролей, дозволи для кожної зони, ведення журналу активності та автентифікацію через LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID), а також вбудовані локальні облікові записи з додатковою двофакторною автентифікацією.

Цей шаблон об'єднує PowerDNS-Admin з авторитетним сервером PowerDNS та бекендом MariaDB, щоб ви отримали повністю інтегрований стек DNS-хостингу на власному VPS. Самостійний хостинг розміщує ваші сервери імен, дані зон та DNS API повністю на інфраструктурі, яку ви контролюєте, без плати за кожну зону та без стороннього DNS-провайдера.