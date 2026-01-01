Розгорніть PowerDNS-Admin за допомогою встановлення в один клік.
Сучасний веб-інтерфейс для керування зонами PowerDNS, записами, користувачами та контролем доступу з єдиної панелі керування.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою PowerDNS-Admin
PowerDNS-Admin — це веб-інтерфейс з відкритим вихідним кодом для авторитетного DNS-сервера PowerDNS, що надає зручний інтерфейс користувача для керування прямими та зворотними DNS-зонами, записами, шаблонами та ключами DNSSEC без редагування файлів конфігурації або створення API-викликів вручну. Він підтримує керування доступом на основі ролей, дозволи для кожної зони, ведення журналу активності та автентифікацію через LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID), а також вбудовані локальні облікові записи з додатковою двофакторною автентифікацією.
Цей шаблон об'єднує PowerDNS-Admin з авторитетним сервером PowerDNS та бекендом MariaDB, щоб ви отримали повністю інтегрований стек DNS-хостингу на власному VPS. Самостійний хостинг розміщує ваші сервери імен, дані зон та DNS API повністю на інфраструктурі, яку ви контролюєте, без плати за кожну зону та без стороннього DNS-провайдера.
Ключові характеристики PowerDNS-Admin
ІК керування зонами
Створюйте, редагуйте та видаляйте прямі та зворотні DNS-зони та записи через зрозумілу вебпанель замість редагування файлів зон або виклику необроблених API.
Комплектний сервер PowerDNS
Включає готовий до використання авторитетний сервер PowerDNS з увімкненим HTTP API і попередньо підключений до адміністративного інтерфейсу, тому стек готовий до роботи одразу після встановлення.
Рольовий контроль доступу
Призначте адміністраторів, операторів та користувачів рівня зони з детальними дозволами для кожної зони, щоб команди могли керувати DNS без спільного облікового запису супер-адміністратора.
Корпоративна автентифікація
Підключайтеся до наявних систем ідентифікації за допомогою LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID) та додаткової двофакторної автентифікації TOTP для локальних облікових записів.
Ведення журналу активності та аудит
Кожна зміна зони та запису реєструється відповідальним користувачем, надаючи вам повний аудиторський слід для відповідності та усунення інцидентів.
Шаблони зон та IDN
Багаторазові шаблони зон прискорюють підключення нових доменів, тоді як повна підтримка IDN та Punycode охоплює інтернаціоналізовані доменні імена без ручного перетворення.
Чому варто запускати PowerDNS-Admin у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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