Знижка до 68% на PowerDNS-Admin

Розгорніть PowerDNS-Admin за допомогою встановлення в один клік.

Сучасний веб-інтерфейс для керування зонами PowerDNS, записами, користувачами та контролем доступу з єдиної панелі керування.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть PowerDNS-Admin за допомогою встановлення в один клік.

Виберіть тариф VPS для PowerDNS-Admin

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою PowerDNS-Admin

PowerDNS-Admin — це веб-інтерфейс з відкритим вихідним кодом для авторитетного DNS-сервера PowerDNS, що надає зручний інтерфейс користувача для керування прямими та зворотними DNS-зонами, записами, шаблонами та ключами DNSSEC без редагування файлів конфігурації або створення API-викликів вручну. Він підтримує керування доступом на основі ролей, дозволи для кожної зони, ведення журналу активності та автентифікацію через LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID), а також вбудовані локальні облікові записи з додатковою двофакторною автентифікацією.

Цей шаблон об'єднує PowerDNS-Admin з авторитетним сервером PowerDNS та бекендом MariaDB, щоб ви отримали повністю інтегрований стек DNS-хостингу на власному VPS. Самостійний хостинг розміщує ваші сервери імен, дані зон та DNS API повністю на інфраструктурі, яку ви контролюєте, без плати за кожну зону та без стороннього DNS-провайдера.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики PowerDNS-Admin

ІК керування зонами

Створюйте, редагуйте та видаляйте прямі та зворотні DNS-зони та записи через зрозумілу вебпанель замість редагування файлів зон або виклику необроблених API.

Комплектний сервер PowerDNS

Включає готовий до використання авторитетний сервер PowerDNS з увімкненим HTTP API і попередньо підключений до адміністративного інтерфейсу, тому стек готовий до роботи одразу після встановлення.

Рольовий контроль доступу

Призначте адміністраторів, операторів та користувачів рівня зони з детальними дозволами для кожної зони, щоб команди могли керувати DNS без спільного облікового запису супер-адміністратора.

Корпоративна автентифікація

Підключайтеся до наявних систем ідентифікації за допомогою LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID) та додаткової двофакторної автентифікації TOTP для локальних облікових записів.

Ведення журналу активності та аудит

Кожна зміна зони та запису реєструється відповідальним користувачем, надаючи вам повний аудиторський слід для відповідності та усунення інцидентів.

Шаблони зон та IDN

Багаторазові шаблони зон прискорюють підключення нових доменів, тоді як повна підтримка IDN та Punycode охоплює інтернаціоналізовані доменні імена без ручного перетворення.

Чому варто запускати PowerDNS-Admin у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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