Встановлення LMS в один клік.
Легкий self-hosted музичний сервер з API, сумісним з Subsonic, для будь-якого музичного клієнта.
Виберіть тариф VPS для LMS
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою LMS
LMS (Lightweight Music Server) — це self-hosted музичний стрімінговий сервер з відкритим вихідним кодом, написаний на C++, який надає доступ до вашої особистої музичної бібліотеки через швидкий вебінтерфейс та API, сумісний з Subsonic. Він індексує папку з аудіофайлами, витягує метадані та обкладинки альбомів, і дозволяє транслювати музику з будь-якого браузера або будь-якого з десятків мобільних і десктопних застосунків, які вже підтримують протокол Subsonic.
Розміщення LMS на власному VPS зберігає вашу музичну колекцію та історію прослуховування у вашій власній інфраструктурі, замість стрімінгового SaaS, який збирає дані про прослуховування. Середовище виконання C++ є достатньо компактним, щоб працювати на скромних тарифах VPS, а API Subsonic означає, що існуючі улюблені клієнти, такі як substreamer, DSub, Symfonium, Sublime Music та play:Sub, працюють одразу без необхідності написання спеціальних інтеграцій.
Ключові характеристики LMS
Subsonic-сумісний API
Працює з широкою екосистемою клієнтів Subsonic на iOS, Android, macOS, Windows та Linux без будь-якого спеціального адаптера.
Розумні рекомендації
Створює кластери схожих виконавців та треків на основі тегів та історії прослуховувань для забезпечення автозапуску, режиму радіо та пошуку нового.
Скробблінг Last.fm
Скробблить відтворення до Last.fm або самостійно розміщених альтернатив, таких як Maloja, зберігаючи єдину історію прослуховувань на всіх пристроях.
Багатокористувацькі акаунти
Кожен користувач отримує власні плейлисти, оцінки, історію прослуховувань та улюблені треки, ділячись при цьому тією ж основною бібліотекою.
Монтування бібліотеки лише для читання
Каталог музики змонтований у режимі лише для читання, щоб сервер випадково не змінив ваші аудіофайли під час сканування або транскодування.
Легке ядро C++
Компільований демон C++ плюс SQLite залишається компактним на диску та в пам'яті, залишаючи місце для решти ваших самостійно розміщених сервісів.
Чому варто запускати LMS у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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