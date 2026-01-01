LMS (Lightweight Music Server) — це self-hosted музичний стрімінговий сервер з відкритим вихідним кодом, написаний на C++, який надає доступ до вашої особистої музичної бібліотеки через швидкий вебінтерфейс та API, сумісний з Subsonic. Він індексує папку з аудіофайлами, витягує метадані та обкладинки альбомів, і дозволяє транслювати музику з будь-якого браузера або будь-якого з десятків мобільних і десктопних застосунків, які вже підтримують протокол Subsonic.

Розміщення LMS на власному VPS зберігає вашу музичну колекцію та історію прослуховування у вашій власній інфраструктурі, замість стрімінгового SaaS, який збирає дані про прослуховування. Середовище виконання C++ є достатньо компактним, щоб працювати на скромних тарифах VPS, а API Subsonic означає, що існуючі улюблені клієнти, такі як substreamer, DSub, Symfonium, Sublime Music та play:Sub, працюють одразу без необхідності написання спеціальних інтеграцій.