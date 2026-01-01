Знижка до 68% на LMS

Встановлення LMS в один клік.

Легкий self-hosted музичний сервер з API, сумісним з Subsonic, для будь-якого музичного клієнта.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Встановлення LMS в один клік.

Виберіть тариф VPS для LMS

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою LMS

LMS (Lightweight Music Server) — це self-hosted музичний стрімінговий сервер з відкритим вихідним кодом, написаний на C++, який надає доступ до вашої особистої музичної бібліотеки через швидкий вебінтерфейс та API, сумісний з Subsonic. Він індексує папку з аудіофайлами, витягує метадані та обкладинки альбомів, і дозволяє транслювати музику з будь-якого браузера або будь-якого з десятків мобільних і десктопних застосунків, які вже підтримують протокол Subsonic.

Розміщення LMS на власному VPS зберігає вашу музичну колекцію та історію прослуховування у вашій власній інфраструктурі, замість стрімінгового SaaS, який збирає дані про прослуховування. Середовище виконання C++ є достатньо компактним, щоб працювати на скромних тарифах VPS, а API Subsonic означає, що існуючі улюблені клієнти, такі як substreamer, DSub, Symfonium, Sublime Music та play:Sub, працюють одразу без необхідності написання спеціальних інтеграцій.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики LMS

Subsonic-сумісний API

Працює з широкою екосистемою клієнтів Subsonic на iOS, Android, macOS, Windows та Linux без будь-якого спеціального адаптера.

Розумні рекомендації

Створює кластери схожих виконавців та треків на основі тегів та історії прослуховувань для забезпечення автозапуску, режиму радіо та пошуку нового.

Скробблінг Last.fm

Скробблить відтворення до Last.fm або самостійно розміщених альтернатив, таких як Maloja, зберігаючи єдину історію прослуховувань на всіх пристроях.

Багатокористувацькі акаунти

Кожен користувач отримує власні плейлисти, оцінки, історію прослуховувань та улюблені треки, ділячись при цьому тією ж основною бібліотекою.

Монтування бібліотеки лише для читання

Каталог музики змонтований у режимі лише для читання, щоб сервер випадково не змінив ваші аудіофайли під час сканування або транскодування.

Легке ядро C++

Компільований демон C++ плюс SQLite залишається компактним на диску та в пам'яті, залишаючи місце для решти ваших самостійно розміщених сервісів.

Чому варто запускати LMS у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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