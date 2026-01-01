Marreta — це самостійно розміщений веб-проксі, який отримує та обробляє веб-сторінки для надання чистих, читабельних версій без відстежувальних файлів cookie, реклами та бар'єрів доступу. Він нормалізує URL-адреси, видаляє зайве з HTML-виводу та кешує результати локально, щоб повторні читання поверталися миттєво. Спеціальні правила для кожного домену дозволяють точно налаштувати, як очищаються та відображаються певні сайти.

Запуск Marreta на власному VPS означає, що вся обробка відбувається на інфраструктурі, яку ви контролюєте — жодна стороння служба читання не отримує вашу історію переглядів. Результатом є приватна, швидка та самодостатня альтернатива хмарним проксі-серверам для читання, без обмежень використання та без витоку даних з вашого сервера.