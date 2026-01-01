Розгорнути Marreta: встановлення в один клік.
Самостійно розміщений проксі-сервер веб-вмісту, який отримує та очищає статті для читання без відволікань та відстеження.
Виберіть тариф VPS для Marreta
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Marreta
Marreta — це самостійно розміщений веб-проксі, який отримує та обробляє веб-сторінки для надання чистих, читабельних версій без відстежувальних файлів cookie, реклами та бар'єрів доступу. Він нормалізує URL-адреси, видаляє зайве з HTML-виводу та кешує результати локально, щоб повторні читання поверталися миттєво. Спеціальні правила для кожного домену дозволяють точно налаштувати, як очищаються та відображаються певні сайти.
Запуск Marreta на власному VPS означає, що вся обробка відбувається на інфраструктурі, яку ви контролюєте — жодна стороння служба читання не отримує вашу історію переглядів. Результатом є приватна, швидка та самодостатня альтернатива хмарним проксі-серверам для читання, без обмежень використання та без витоку даних з вашого сервера.
Ключові характеристики Marreta
Очищення та нормалізація URL-адрес
Видаляє параметри відстеження, перенаправлення та зайві параметри запиту з URL-адрес перед завантаженням, створюючи чисті канонічні посилання щоразу.
Отримання вмісту без файлів cookie
Отримує сторінки без файлів cookie або ідентифікуючих заголовків, обходячи спливаючі вікна згоди на використання файлів cookie та шлюзи доступу на основі файлів cookie.
Оптимізація HTML
Видаляє рекламу, скрипти, спливаючі вікна та елементи, що не є контентом, щоб надати чисту, швидко завантажувану версію сторінки.
Інтелектуальне кешування
Кешує оброблені сторінки локально, тому повторні відвідування повертаються миттєво без повторного завантаження або повторної обробки вихідної сторінки.
Подоменні індивідуальні правила
Застосовуйте видалення CSS для конкретних сайтів, впровадження JavaScript та власні правила для заголовків або файлів cookie, щоб точно налаштувати вивід для будь-якого домену.
Доступ до JSON API
Кожна оброблена URL-адреса також доступна як відповідь JSON API, що дозволяє легко інтегрувати Marreta в робочі процеси автоматизації.
Чому варто запускати Marreta у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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