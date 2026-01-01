Знижка до 68% на Marreta

Розгорнути Marreta: встановлення в один клік.

Самостійно розміщений проксі-сервер веб-вмісту, який отримує та очищає статті для читання без відволікань та відстеження.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорнути Marreta: встановлення в один клік.

Виберіть тариф VPS для Marreta

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Marreta

Marreta — це самостійно розміщений веб-проксі, який отримує та обробляє веб-сторінки для надання чистих, читабельних версій без відстежувальних файлів cookie, реклами та бар'єрів доступу. Він нормалізує URL-адреси, видаляє зайве з HTML-виводу та кешує результати локально, щоб повторні читання поверталися миттєво. Спеціальні правила для кожного домену дозволяють точно налаштувати, як очищаються та відображаються певні сайти.

Запуск Marreta на власному VPS означає, що вся обробка відбувається на інфраструктурі, яку ви контролюєте — жодна стороння служба читання не отримує вашу історію переглядів. Результатом є приватна, швидка та самодостатня альтернатива хмарним проксі-серверам для читання, без обмежень використання та без витоку даних з вашого сервера.

Почати
Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Marreta

Очищення та нормалізація URL-адрес

Видаляє параметри відстеження, перенаправлення та зайві параметри запиту з URL-адрес перед завантаженням, створюючи чисті канонічні посилання щоразу.

Отримання вмісту без файлів cookie

Отримує сторінки без файлів cookie або ідентифікуючих заголовків, обходячи спливаючі вікна згоди на використання файлів cookie та шлюзи доступу на основі файлів cookie.

Оптимізація HTML

Видаляє рекламу, скрипти, спливаючі вікна та елементи, що не є контентом, щоб надати чисту, швидко завантажувану версію сторінки.

Інтелектуальне кешування

Кешує оброблені сторінки локально, тому повторні відвідування повертаються миттєво без повторного завантаження або повторної обробки вихідної сторінки.

Подоменні індивідуальні правила

Застосовуйте видалення CSS для конкретних сайтів, впровадження JavaScript та власні правила для заголовків або файлів cookie, щоб точно налаштувати вивід для будь-якого домену.

Доступ до JSON API

Кожна оброблена URL-адреса також доступна як відповідь JSON API, що дозволяє легко інтегрувати Marreta в робочі процеси автоматизації.

Чому варто запускати Marreta у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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