Розгорнути OpenObserve: встановлення в один клік.
Єдина платформа спостережуваності для журналів, метрик, трасувань та інформаційних панелей — економічно вигідна самостійно розміщена альтернатива Datadog та Splunk.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою OpenObserve
OpenObserve (O2) — це хмарна платформа спостережуваності, створена на Rust, яка об'єднує управління журналами, моніторинг метрик, розподілене трасування та моніторинг реальних користувачів в єдиному легкому розгортанні. Використовуючи стовпчасте сховище Parquet з нативною підтримкою S3, вона забезпечує витрати на зберігання до 140 разів нижчі, ніж Elasticsearch, пропонуючи при цьому порівнянну або кращу продуктивність запитів.
На відміну від багатокомпонентних стеків спостережуваності, які вимагають окремих інструментів для журналів, метрик і трасування, OpenObserve постачається як єдиний бінарний файл із вбудованою базою даних. Самостійне розміщення на VPS дає командам інженерів та операцій повний контроль над їхніми телеметричними даними — без ліцензування за місце, без плати за вихід даних і без стороннього доступу до конфіденційних метрик інфраструктури, журналів помилок або даних користувацьких сесій.
Ключові характеристики OpenObserve
Уніфікована спостережуваність
Журнали, метрики, розподілені трасування та моніторинг реальних користувачів — все на одній платформі — немає потреби поєднувати окремі інструменти або підтримувати численні інтеграції.
Parquet Сховище
Колонковий формат Parquet з нативним сховищем S3 зменшує витрати на зберігання даних до 140 разів порівняно з Elasticsearch, роблячи спостережуваність петабайтного масштабу економічно доцільною.
Рідний OpenTelemetry
Приймає дані через стандарт OpenTelemetry, без агентів конкретного постачальника або пропрієтарних SDK, необхідних для журналів, метрик або трасувань.
SQL і PromQL запити
Журнали запитів і трасування за допомогою SQL, а також метрики за допомогою PromQL — знайомі мови, які усувають необхідність вивчати власний синтаксис запитів.
Вбудовані дашборди
Попередньо створені шаблони інформаційних панелей та візуальний конструктор інформаційних панелей забезпечують миттєвий огляд інфраструктури, продуктивності застосунків та рівня помилок.
Чому варто запускати OpenObserve у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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