OpenObserve (O2) — це хмарна платформа спостережуваності, створена на Rust, яка об'єднує управління журналами, моніторинг метрик, розподілене трасування та моніторинг реальних користувачів в єдиному легкому розгортанні. Використовуючи стовпчасте сховище Parquet з нативною підтримкою S3, вона забезпечує витрати на зберігання до 140 разів нижчі, ніж Elasticsearch, пропонуючи при цьому порівнянну або кращу продуктивність запитів.

На відміну від багатокомпонентних стеків спостережуваності, які вимагають окремих інструментів для журналів, метрик і трасування, OpenObserve постачається як єдиний бінарний файл із вбудованою базою даних. Самостійне розміщення на VPS дає командам інженерів та операцій повний контроль над їхніми телеметричними даними — без ліцензування за місце, без плати за вихід даних і без стороннього доступу до конфіденційних метрик інфраструктури, журналів помилок або даних користувацьких сесій.