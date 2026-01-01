Встановіть useSend в один клік.
Інфраструктура для розсилки електронної пошти з відкритим вихідним кодом — розміщуйте власноруч свою платформу для транзакційних та маркетингових електронних листів.
Виберіть тариф VPS для useSend
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою useSend
useSend — це альтернатива з відкритим вихідним кодом для Resend, SendGrid та Postmark, що дозволяє вам повністю контролювати весь стек для надсилання електронних листів. Побудований на Next.js з AWS SES як бекендом для доставки, він надає чистий REST API та SMTP-шлюз як для транзакційних, так і для маркетингових електронних листів — без комісій за кожен лист або прив'язки до постачальника.
Самостійне розміщення useSend на вашому VPS повністю передає ваші домени для надсилання, списки підписників та аналітику електронних листів під ваш контроль. Ви отримуєте єдину панель управління для моніторингу доставності, керування доменами, обробки відмов та вебхуків, а також планування кампаній — все це з інфраструктури, якою ви володієте.
Ключові характеристики useSend
REST API & SMTP
Надсилайте листи через зручний для розробників REST API або стандартний SMTP — повністю сумісний з існуючими програмами та поштовими бібліотеками.
Аналітика доставки
Відстежуйте доставлені, відкриті, клікнуті та відхилені листи в режимі реального часу за допомогою вбудованої панелі аналітики.
Управління доменами
Додайте та підтвердьте власні домени для надсилання за допомогою рекомендацій щодо записів DNS, зберігаючи репутацію електронної пошти, прив'язаною до власної інфраструктури.
Заплановане відправлення
Поставте електронні листи в чергу для майбутньої доставки, використовуючи API розкладу, що дозволяє проводити краплинні кампанії та транзакційні потоки з урахуванням часових поясів.
Події вебхука
Отримуйте події доставки в реальному часі — відмови, скарги, відкриття та кліки — через настроювані вебхуки для подальшої обробки.
Чому варто запускати useSend у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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