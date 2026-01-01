useSend — це альтернатива з відкритим вихідним кодом для Resend, SendGrid та Postmark, що дозволяє вам повністю контролювати весь стек для надсилання електронних листів. Побудований на Next.js з AWS SES як бекендом для доставки, він надає чистий REST API та SMTP-шлюз як для транзакційних, так і для маркетингових електронних листів — без комісій за кожен лист або прив'язки до постачальника.

Самостійне розміщення useSend на вашому VPS повністю передає ваші домени для надсилання, списки підписників та аналітику електронних листів під ваш контроль. Ви отримуєте єдину панель управління для моніторингу доставності, керування доменами, обробки відмов та вебхуків, а також планування кампаній — все це з інфраструктури, якою ви володієте.