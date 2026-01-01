Знижка до 68% на Traggo

Розгорнути Traggo в один клік.

Самохостинговий теговий трекер часу, який замінює ієрархії проєктів гнучкою маркованою часовою шкалою.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорнути Traggo в один клік.

Виберіть тариф VPS для Traggo

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Traggo

Traggo — це тайм-трекер з відкритим вихідним кодом, що самостійно розміщується, який організовує кожен запис як проміжок на часовій шкалі, а не як рядок у жорсткій ієрархії проєктів. Кожен запис збагачений довільними тегами — client, project, task, billable, все, що забажаєте — а інформаційна панель аналізує час, комбінуючи теги так, як вам потрібно, не змушуючи вас заздалегідь обирати один канонічний розподіл.

Самостійне розміщення Traggo на власному VPS зберігає табелі обліку робочого часу, інформацію про клієнтів та контекст, що стосується виставлення рахунків, в інфраструктурі, яку ви контролюєте, замість SaaS-провайдера для відстеження часу. Єдиний бінарний файл Go та база даних SQLite роблять його достатньо легким, щоб співіснувати з іншими сервісами на невеликому VPS, а модель на основі тегів підходить консультантам, фрілансерам, агентствам та командам розробки продуктів.

Почати
Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Traggo

Тегове відстеження

Замініть вкладені ієрархії проєктів довільними тегами, щоб той самий запис міг відображатися одночасно у звітах клієнтів, проєктів та оплачуваних робіт.

Перегляд хронології

Перетягуйте проміжки на щоденній часовій шкалі, щоб швидко почати, зупинити, розділити та редагувати записи часу без введення точних часових міток.

Гнучка звітність

Розділяйте відстежений час за будь-якою комбінацією тегів у межах настроюваних діапазонів дат, а потім експортуйте результати до CSV для виставлення рахунків.

Багатокористувацька підтримка

Створіть окремі облікові записи користувачів з ролями адміністратора та звичайного користувача, щоб невелика команда могла спільно використовувати один екземпляр Traggo з ізольованими табелями обліку робочого часу.

GraphQL API

Керуйте автоматизаціями, панелями моніторингу та інтеграціями за допомогою документованого GraphQL API замість збирання даних з веб-інтерфейсу.

Малий обсяг

Один бінарний файл Go, що працює на SQLite, означає мале використання диска та пам'яті, ідеально підходить для розміщення на існуючому VPS без виділення нових ресурсів.

Чому варто запускати Traggo у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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