Розгорнути Traggo в один клік.
Самохостинговий теговий трекер часу, який замінює ієрархії проєктів гнучкою маркованою часовою шкалою.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Traggo
Traggo — це тайм-трекер з відкритим вихідним кодом, що самостійно розміщується, який організовує кожен запис як проміжок на часовій шкалі, а не як рядок у жорсткій ієрархії проєктів. Кожен запис збагачений довільними тегами —
client,
project,
task,
billable, все, що забажаєте — а інформаційна панель аналізує час, комбінуючи теги так, як вам потрібно, не змушуючи вас заздалегідь обирати один канонічний розподіл.
Самостійне розміщення Traggo на власному VPS зберігає табелі обліку робочого часу, інформацію про клієнтів та контекст, що стосується виставлення рахунків, в інфраструктурі, яку ви контролюєте, замість SaaS-провайдера для відстеження часу. Єдиний бінарний файл Go та база даних SQLite роблять його достатньо легким, щоб співіснувати з іншими сервісами на невеликому VPS, а модель на основі тегів підходить консультантам, фрілансерам, агентствам та командам розробки продуктів.
Ключові характеристики Traggo
Тегове відстеження
Замініть вкладені ієрархії проєктів довільними тегами, щоб той самий запис міг відображатися одночасно у звітах клієнтів, проєктів та оплачуваних робіт.
Перегляд хронології
Перетягуйте проміжки на щоденній часовій шкалі, щоб швидко почати, зупинити, розділити та редагувати записи часу без введення точних часових міток.
Гнучка звітність
Розділяйте відстежений час за будь-якою комбінацією тегів у межах настроюваних діапазонів дат, а потім експортуйте результати до CSV для виставлення рахунків.
Багатокористувацька підтримка
Створіть окремі облікові записи користувачів з ролями адміністратора та звичайного користувача, щоб невелика команда могла спільно використовувати один екземпляр Traggo з ізольованими табелями обліку робочого часу.
GraphQL API
Керуйте автоматизаціями, панелями моніторингу та інтеграціями за допомогою документованого GraphQL API замість збирання даних з веб-інтерфейсу.
Малий обсяг
Один бінарний файл Go, що працює на SQLite, означає мале використання диска та пам'яті, ідеально підходить для розміщення на існуючому VPS без виділення нових ресурсів.
Чому варто запускати Traggo у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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