Traggo — це тайм-трекер з відкритим вихідним кодом, що самостійно розміщується, який організовує кожен запис як проміжок на часовій шкалі, а не як рядок у жорсткій ієрархії проєктів. Кожен запис збагачений довільними тегами — client , project , task , billable , все, що забажаєте — а інформаційна панель аналізує час, комбінуючи теги так, як вам потрібно, не змушуючи вас заздалегідь обирати один канонічний розподіл.

Самостійне розміщення Traggo на власному VPS зберігає табелі обліку робочого часу, інформацію про клієнтів та контекст, що стосується виставлення рахунків, в інфраструктурі, яку ви контролюєте, замість SaaS-провайдера для відстеження часу. Єдиний бінарний файл Go та база даних SQLite роблять його достатньо легким, щоб співіснувати з іншими сервісами на невеликому VPS, а модель на основі тегів підходить консультантам, фрілансерам, агентствам та командам розробки продуктів.