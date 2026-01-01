Розгорніть Reitti встановленням в один клік.
Самостійно розміщена платформа для відстеження місцезнаходження та хронології, яка зберігає історію переміщень приватною як альтернатива Google Timeline.
Виберіть тариф VPS для Reitti
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Reitti
Reitti — це програма для відстеження місцезнаходження та хронології з самостійним розміщенням, яка пропонує вам приватну альтернативу Google Timeline. Імпортуйте наявну історію з експорту Google Maps Timeline, файлів GPX та GeoJSON, або передавайте поточні дані про місцезнаходження з мобільних застосунків, таких як OwnTracks та GPSLogger, щоб створити безперервний запис про те, де ви були.
Reitti автоматично виявляє важливі місця та поїздки, а потім візуалізує їх на інтерактивній карті з щоденними хронологіями та статистикою переміщень. Оскільки все працює на вашому власному сервері, ваша детальна історія місцезнаходжень ніколи не залишає вашу інфраструктуру та ніколи не використовується для реклами. Цей шаблон включає базу даних PostGIS для геопросторових запитів, кеш Redis та вбудований кеш тайлів карти, тому весь стек працює разом одразу після встановлення.
Ключові характеристики Reitti
Багатоджерельний імпорт
Імпортуйте історію з експорту Хронології Google Карт, файлів GPX та GeoJSON, або транслюйте дані в реальному часі з OwnTracks та GPSLogger.
Автоматичне визначення місця
Reitti аналізує необроблені точки для виявлення значущих місць та відвіданих локацій без ручного тегування.
Ідеї та огляди для подорожей
Переміщення групуються в поїздки з відстанями, тривалістю та видами транспорту, щоб ваша хроніка читалася як щоденник.
Інтерактивна хронологія карти
Переглядайте будь-який день на інтерактивній карті з маршрутами, зупинками та хронологічною шкалою вашої активності.
Самостійний хостинг приватності
Усі дані про місцезнаходження залишаються у вашій власній базі даних PostGIS, ніколи не передаються Google і не використовуються для реклами.
Чому варто запускати Reitti у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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