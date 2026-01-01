Reitti — це програма для відстеження місцезнаходження та хронології з самостійним розміщенням, яка пропонує вам приватну альтернативу Google Timeline. Імпортуйте наявну історію з експорту Google Maps Timeline, файлів GPX та GeoJSON, або передавайте поточні дані про місцезнаходження з мобільних застосунків, таких як OwnTracks та GPSLogger, щоб створити безперервний запис про те, де ви були.

Reitti автоматично виявляє важливі місця та поїздки, а потім візуалізує їх на інтерактивній карті з щоденними хронологіями та статистикою переміщень. Оскільки все працює на вашому власному сервері, ваша детальна історія місцезнаходжень ніколи не залишає вашу інфраструктуру та ніколи не використовується для реклами. Цей шаблон включає базу даних PostGIS для геопросторових запитів, кеш Redis та вбудований кеш тайлів карти, тому весь стек працює разом одразу після встановлення.