PinePods — це менеджер подкастів з відкритим вихідним кодом, створений для домогосподарств, команд та окремих слухачів, які хочуть зберігати свою історію прослуховування поза сторонніми серверами. Він поєднує витончений веб-інтерфейс із нативними клієнтами для Android, iOS та настільних ПК, щоб кожен пристрій залишався синхронізованим без залежності від комерційних подкаст-платформ.

Що виділяє PinePods, так це його першокласна багатокористувацька модель у поєднанні з вбудованою підтримкою gpodder API та інтеграцією PodcastIndex. Кожен учасник отримує незалежні підписки, чергу та історію відтворення, ділячись при цьому єдиним бекендом. Самостійне розміщення сервера на власному VPS зберігає ваш список підписок, звички прослуховування та завантажені епізоди повністю приватними та вільними від рекламних трекерів.