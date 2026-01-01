Розгорніть PinePods в один клік.
Самостійно розміщений багатокористувацький менеджер подкастів із синхронізацією між пристроями, пошуком PodcastIndex та нативними мобільними додатками.
Виберіть тариф VPS для PinePods
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою PinePods
PinePods — це менеджер подкастів з відкритим вихідним кодом, створений для домогосподарств, команд та окремих слухачів, які хочуть зберігати свою історію прослуховування поза сторонніми серверами. Він поєднує витончений веб-інтерфейс із нативними клієнтами для Android, iOS та настільних ПК, щоб кожен пристрій залишався синхронізованим без залежності від комерційних подкаст-платформ.
Що виділяє PinePods, так це його першокласна багатокористувацька модель у поєднанні з вбудованою підтримкою gpodder API та інтеграцією PodcastIndex. Кожен учасник отримує незалежні підписки, чергу та історію відтворення, ділячись при цьому єдиним бекендом. Самостійне розміщення сервера на власному VPS зберігає ваш список підписок, звички прослуховування та завантажені епізоди повністю приватними та вільними від рекламних трекерів.
Ключові характеристики PinePods
Багатокористувацькі акаунти
Кожен учасник має незалежні підписки, черги та історію прослуховування, що підтримується спільним сервером — ідеально підходить для сімей або спільних домогосподарств.
Міжпристроєва синхронізація
Позиція відтворення, черга та підписки синхронізуються в реальному часі між веб-, Android-, iOS- та десктопними клієнтами через вбудований API gpodder.
Пошук PodcastIndex
Відкривайте нові шоу через відкритий каталог PodcastIndex або пошук iTunes, не надсилаючи запитів до каталогів з рекламою.
Завантаження епізодів
Завантажуйте епізоди на сервер для прослуховування офлайн, архівування та захисту від зникнення шоу з публічних стрічок.
Канали YouTube
Підписуйтесь на YouTube-канали як на подкасти, з вилученням аудіо, щоб слухати так само, як звичайні передачі.
Імпорт та резервне копіювання OPML
Перенесіть наявні підписки на подкасти через OPML, заплануйте автоматичне резервне копіювання та експортуйте все, коли вам це знадобиться.
Чому варто запускати PinePods у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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