Teable — це швидка альтернатива Airtable з відкритим вихідним кодом, яка поєднує звичний інтерфейс електронних таблиць з усією потужністю бази даних PostgreSQL. Він підтримує розширені типи полів, кілька режимів перегляду, спільну роботу в реальному часі та фільтрацію на рівні рядків — все це підтримується базою даних, яку ви повністю контролюєте.

Самостійне розміщення Teable на VPS означає, що ваші бізнес-дані зберігаються у вашому власному екземплярі PostgreSQL без обмежень на кількість рядків, без плати за місце та без прив'язки до постачальника. Команди можуть створювати внутрішні інструменти, засоби відстеження проєктів та бази даних у стилі CRM без написання коду.