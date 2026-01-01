Розгорніть Teable в один клік.
Відкрита безкодова база даних з інтерфейсом електронної таблиці, на базі PostgreSQL та співпрацею в реальному часі.
Виберіть тариф VPS для Teable
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Teable
Teable — це швидка альтернатива Airtable з відкритим вихідним кодом, яка поєднує звичний інтерфейс електронних таблиць з усією потужністю бази даних PostgreSQL. Він підтримує розширені типи полів, кілька режимів перегляду, спільну роботу в реальному часі та фільтрацію на рівні рядків — все це підтримується базою даних, яку ви повністю контролюєте.
Самостійне розміщення Teable на VPS означає, що ваші бізнес-дані зберігаються у вашому власному екземплярі PostgreSQL без обмежень на кількість рядків, без плати за місце та без прив'язки до постачальника. Команди можуть створювати внутрішні інструменти, засоби відстеження проєктів та бази даних у стилі CRM без написання коду.
Ключові характеристики Teable
Бек-енд PostgreSQL
Усі дані зберігаються у стандартній базі даних PostgreSQL, якою ви володієте, без пропрієтарного формату чи прив'язки до постачальника.
Різні типи перегляду
Перемикайтеся між поданнями сітки, галереї, канбану, календаря та форм, щоб працювати з даними у форматі, який відповідає кожному робочому процесу.
Співпраця в реальному часі
Кілька членів команди можуть редагувати таблиці одночасно з оновленнями в реальному часі та без конфліктів.
Без обмежень рядків
На відміну від SaaS-альтернатив, самостійно розміщений Teable не накладає штучних обмежень на кількість рядків, таблиць або розмір робочої області.
Доступ до API
RESTful API дозволяє інтегрувати дані Teable із зовнішніми інструментами, платформами автоматизації та спеціальними застосунками.
Чому варто запускати Teable у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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