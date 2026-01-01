Розгорніть MySpeed: встановлення в один клік.
Трекер швидкості інтернету з самостійним розміщенням, який запускає автоматичні тести та візуалізує історію з'єднання з часом.
Виберіть тариф VPS для MySpeed
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою MySpeed
MySpeed — це легкий, самостійно розміщений інструмент для моніторингу тестів швидкості, який безперервно відстежує продуктивність вашого інтернет-з'єднання. Він запускає автоматизовані тести швидкості за налаштованим розкладом, використовуючи Ookla, LibreSpeed або Cloudflare, а потім зберігає результати локально в базі даних SQLite, щоб ви могли аналізувати тенденції протягом днів, тижнів і місяців.
Окрім необроблених вимірювань, MySpeed надає інтерактивні діаграми, налаштовувану політику зберігання даних, сповіщення про стан електронною поштою, через Signal, WhatsApp або Telegram, а також додаткові метрики Prometheus для інтеграції в існуючі стеки спостережуваності. Усі дані залишаються на вашому власному сервері — без сторонньої аналітики, без залежності від хмари та без плати за кожен тест.
Ключові характеристики MySpeed
Автоматизовані тести швидкості
Заплануйте повторювані тести за допомогою cron-виразів, щоб якість з'єднання безперервно контролювалася без ручного втручання.
Кілька постачальників тестів
Виберіть між Ookla, LibreSpeed та Cloudflare як бекенд для тесту швидкості, щоб отримати точні, порівнянні результати від провайдера, якому ви довіряєте.
Історичні діаграми
Візуалізуйте тенденції завантаження, вивантаження та пінгу за настроюваними часовими діапазонами, щоб виявити закономірності погіршення та притягнути вашого інтернет-провайдера до відповідальності.
Сповіщення про здоров'я
Отримуйте сповіщення через електронну пошту, Signal, WhatsApp або Telegram, коли ваше з'єднання падає нижче визначених порогів.
Метрики Prometheus
Експортуйте результати тесту швидкості як метрики Prometheus, щоб інтегрувати їх з панелями Grafana разом з іншим моніторингом вашої інфраструктури.
Чому варто запускати MySpeed у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.
Перегляньте інші застосунки для розгортання
Anki Sync Server Enhanced
Самостійно розміщений Anki-сервер синхронізації з підтримкою кількох користувачів, резервними копіями та веб-панеллю керування