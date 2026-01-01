MySpeed — це легкий, самостійно розміщений інструмент для моніторингу тестів швидкості, який безперервно відстежує продуктивність вашого інтернет-з'єднання. Він запускає автоматизовані тести швидкості за налаштованим розкладом, використовуючи Ookla, LibreSpeed або Cloudflare, а потім зберігає результати локально в базі даних SQLite, щоб ви могли аналізувати тенденції протягом днів, тижнів і місяців.

Окрім необроблених вимірювань, MySpeed надає інтерактивні діаграми, налаштовувану політику зберігання даних, сповіщення про стан електронною поштою, через Signal, WhatsApp або Telegram, а також додаткові метрики Prometheus для інтеграції в існуючі стеки спостережуваності. Усі дані залишаються на вашому власному сервері — без сторонньої аналітики, без залежності від хмари та без плати за кожен тест.