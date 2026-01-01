Yuvomi — це сімейний органайзер з відкритим вихідним кодом, який об'єднує завдання, спільні календарі, списки покупок, плани харчування, рецепти, бюджети та домашні нотатки в єдиний прогресивний веб-застосунок, орієнтований на мобільні пристрої. Кожен модуль є незалежним, тому ви можете використовувати лише ті частини, які підходять вашому домогосподарству, і ігнорувати решту.

Самостійне розміщення Yuvomi на власному VPS зберігає конфіденційні дані домогосподарства — розклади, квитанції, списки контактів, медичні нагадування — поза сторонніми хмарними сервісами. База даних SQLite підтримує додаткове шифрування AES-256 у стані спокою, а вбудований планувальник виконує автоматичне резервне копіювання, щоб ваша сімейна інформація залишалася приватною, не жертвуючи зручністю.