Розгорніть Yuvomi в один клік.
Приватний самостійно розміщуваний сімейний планувальник для завдань, календарів, харчування, покупок та домашнього бюджету в одному мобільному додатку.
Виберіть тариф VPS для Yuvomi
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Yuvomi
Yuvomi — це сімейний органайзер з відкритим вихідним кодом, який об'єднує завдання, спільні календарі, списки покупок, плани харчування, рецепти, бюджети та домашні нотатки в єдиний прогресивний веб-застосунок, орієнтований на мобільні пристрої. Кожен модуль є незалежним, тому ви можете використовувати лише ті частини, які підходять вашому домогосподарству, і ігнорувати решту.
Самостійне розміщення Yuvomi на власному VPS зберігає конфіденційні дані домогосподарства — розклади, квитанції, списки контактів, медичні нагадування — поза сторонніми хмарними сервісами. База даних SQLite підтримує додаткове шифрування AES-256 у стані спокою, а вбудований планувальник виконує автоматичне резервне копіювання, щоб ваша сімейна інформація залишалася приватною, не жертвуючи зручністю.
Ключові характеристики Yuvomi
Загальний сімейний планувальник
Координуйте завдання, календарі, харчування та списки покупок для всіх членів сім'ї за допомогою багатокористувацьких призначень та сповіщень.
Мобільний насамперед PWA
Встановлюється як прогресивний веб-додаток, що відчувається як нативний, на телефонах і планшетах, з можливістю офлайн-перегляду для мобільного управління домашнім господарством.
Календарні інтеграції
Синхронізуйтеся з Google Календарем, iCloud через CalDAV, пристроями Apple та підписками ICS, щоб зберігати всі наявні розклади в одному місці.
Зашифроване сховище SQLite
Додаткове шифрування SQLCipher AES-256 захищає збережені дані домогосподарства, а заплановані резервні копії можуть синхронізуватися з будь-яким місцем призначення WebDAV.
Модульний набір побутових інструментів
Увімкніть лише потрібні вам модулі — бюджети, планування харчування, рецепти, дні народження, контакти, документи або ведення домашнього господарства — а решту пропустіть.
Приватний та без трекерів
Нуль сторонніх трекерів, без телеметрії, а ліцензія MIT зберігає дані вашої родини повністю під вашим контролем на вашому VPS.
Чому варто запускати Yuvomi у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.
Перегляньте інші застосунки для розгортання
Anki Sync Server Enhanced
Самостійно розміщений Anki-сервер синхронізації з підтримкою кількох користувачів, резервними копіями та веб-панеллю керування