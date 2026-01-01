Розгорніть Joomla в один клік.
Потужна CMS з відкритим кодом для створення динамічних сайтів, порталів та вебзастосунків з багатомовною підтримкою.
Виберіть тариф VPS для Joomla
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Joomla
Joomla – це зріла система управління контентом з відкритим вихідним кодом, з понад 100 мільйонами завантажень, яка забезпечує роботу всього: від особистих блогів і громадських порталів до корпоративних додатків і урядових сайтів. Її розширене управління користувачами, вбудована багатомовна підтримка для понад 75 мов і тисячі розширень роблять її однією з найгнучкіших доступних CMS-платформ.
Самостійний хостинг Joomla на власному VPS надає вам виділені ресурси, повний контроль над конфігурацією PHP і MySQL і жодних обмежень спільного хостингу — тому ваш сайт масштабується разом з вашою аудиторією без непередбачуваної продуктивності або плати за відвідувача.
Ключові характеристики Joomla
Вбудований багатомовний
Керуйте контентом більш ніж 75 мовами нативно — без сторонніх плагінів, що робить його ідеальним для міжнародних компаній та організацій.
Розширений контроль доступу
Визначте деталізовані дозволи з кількома групами користувачів та рівнями доступу, що дозволяє вам точно контролювати, хто може створювати, редагувати або публікувати контент.
Тисячі розширень
Розширте Joomla за допомогою шаблонів, компонентів, модулів та плагінів з Каталогу розширень Joomla, щоб додати будь-яку функціональність, необхідну сайту.
Вбудовані SEO-інструменти
Генеруйте зручні URL-адреси, метаописи та файли Sitemap одразу, щоб покращити позиції в пошукових системах без додаткових плагінів.
Версіонування контенту
Відстежуйте кожну зміну в статтях і повертайтеся до будь-якої попередньої версії, захищаючи свій контент від випадкових редагувань або небажаних змін.
Чому варто запускати Joomla у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
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