Joomla – це зріла система управління контентом з відкритим вихідним кодом, з понад 100 мільйонами завантажень, яка забезпечує роботу всього: від особистих блогів і громадських порталів до корпоративних додатків і урядових сайтів. Її розширене управління користувачами, вбудована багатомовна підтримка для понад 75 мов і тисячі розширень роблять її однією з найгнучкіших доступних CMS-платформ.

Самостійний хостинг Joomla на власному VPS надає вам виділені ресурси, повний контроль над конфігурацією PHP і MySQL і жодних обмежень спільного хостингу — тому ваш сайт масштабується разом з вашою аудиторією без непередбачуваної продуктивності або плати за відвідувача.