Black Candy — це музичний потоковий сервер з відкритим кодом і самостійним хостингом, який перетворює вашу особисту аудіоколекцію на приватний потоковий сервіс, доступний з будь-якого браузера або його офіційних мобільних застосунків. Він сканує вашу бібліотеку, зчитує метадані та обкладинки альбомів і представляє все через чистий, адаптивний вебплеєр з плейлистами, пошуком та обліковими записами для кількох користувачів.

На відміну від комерційних потокових платформ, Black Candy зберігає кожну композицію, плейлист і звичку прослуховування на інфраструктурі, якою ви володієте. Немає абонентської плати, каталогу, який змінюється без попередження, і стиснення ваших високоякісних файлів — лише ваша власна музика, що транслюється у повній якості з вашого VPS на кожен пристрій, який ви використовуєте.