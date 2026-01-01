Розгорніть Black Candy в один клік.
Сервер потокового відтворення музики на власному хостингу з чистим вебплеєром та офіційними мобільними застосунками для особистої музичної колекції.
Виберіть тариф VPS для Black Candy
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Black Candy
Black Candy — це музичний потоковий сервер з відкритим кодом і самостійним хостингом, який перетворює вашу особисту аудіоколекцію на приватний потоковий сервіс, доступний з будь-якого браузера або його офіційних мобільних застосунків. Він сканує вашу бібліотеку, зчитує метадані та обкладинки альбомів і представляє все через чистий, адаптивний вебплеєр з плейлистами, пошуком та обліковими записами для кількох користувачів.
На відміну від комерційних потокових платформ, Black Candy зберігає кожну композицію, плейлист і звичку прослуховування на інфраструктурі, якою ви володієте. Немає абонентської плати, каталогу, який змінюється без попередження, і стиснення ваших високоякісних файлів — лише ваша власна музика, що транслюється у повній якості з вашого VPS на кожен пристрій, який ви використовуєте.
Ключові характеристики Black Candy
Особистий стрімінг музики
Транслюйте власну колекцію з будь-якого браузера або офіційних мобільних застосунків, з повною обкладинкою альбому, метаданими та пошуком.
Багатокористувацькі акаунти
Надайте кожному слухачеві власний логін, списки відтворення та історію прослуховувань, ділячись при цьому однією бібліотекою на одному сервері.
Транскодування на льоту
Автоматично перетворює аудіо у потоковий бітрейт, щоб відтворення залишалося плавним на повільних або мобільних з'єднаннях, без зміни оригіналів.
Плейлисти та пошук
Створюйте ручні або розумні списки відтворення та миттєво знаходьте будь-якого виконавця, альбом або трек за допомогою швидкого повнотекстового пошуку.
Повна власність даних
Ваша музика, списки відтворення та дані про прослуховування залишаються на вашому VPS — без підписок, без відстеження та без каталогу, який зникає.
Чому варто запускати Black Candy у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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