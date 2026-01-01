Знижка до 68% на Parseable

Розгорніть Parseable в один клік.

Високопродуктивне озеро даних спостережуваності для журналів, метрик і трасувань, створене на Rust на базі Apache Parquet.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Parseable в один клік.

Виберіть тариф VPS для Parseable

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Parseable

Parseable — це озеро даних спостережуваності з відкритим вихідним кодом, спеціально створене для журналів, метрик і трасування. Написане на Rust і зберігаючи дані в Apache Parquet, воно приймає великі обсяги телеметрії за незначну частину вартості традиційних стеків журналювання, зберігаючи при цьому високу швидкість виконання запитів завдяки інтелектуальному кешуванню та стовпчастому зберіганню.

Самостійне розміщення Parseable на VPS надає вам повний бекенд спостережуваності під вашим власним контролем: API для прийому HTTP-даних, сумісний з OpenTelemetry, вбудований механізм запитів з підтримкою SQL, інформаційні панелі, сповіщення та доступ на основі ролей — і все це без плати за прийом даних за ГБ, прив'язки до постачальника або передачі конфіденційних даних журналів стороннім SaaS-провайдерам.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Parseable

Нативне сховище Parquet

Зберігайте отримані події як стовпчасті файли Apache Parquet для швидких аналітичних запитів та значного стиснення порівняно з необробленим JSON.

OpenTelemetry готовий

Приймайте журнали, метрики та трасування через протокол OpenTelemetry, щоб існуючі збирачі та SDK могли надсилати дані без змін у коді.

SQL рушій запитів

Виконуйте запити до телеметрії за допомогою знайомого ANSI SQL у будь-якому часовому діапазоні, з відповіддю менш ніж за секунду на індексованих полях та розділених скануваннях.

Вбудовані дашборди

Створюйте інтерактивні інформаційні панелі та збережені запити безпосередньо в Parseable без підключення окремого інструменту візуалізації.

Сповіщення та RBAC

Налаштуйте сповіщення на основі порогів на потоках журналів і надайте обмежений доступ командам за допомогою контролю доступу на основі ролей для потоків і орендарів.

Економічно вигідне утримання

Розумний кеш та багаторівневе сховище зберігають актуальні дані готовими для запитів, тоді як старіші розділи залишаються стисненими на диску для тривалого зберігання.

Чому варто запускати Parseable у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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