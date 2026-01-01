Розгорніть Parseable в один клік.
Високопродуктивне озеро даних спостережуваності для журналів, метрик і трасувань, створене на Rust на базі Apache Parquet.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Parseable
Parseable — це озеро даних спостережуваності з відкритим вихідним кодом, спеціально створене для журналів, метрик і трасування. Написане на Rust і зберігаючи дані в Apache Parquet, воно приймає великі обсяги телеметрії за незначну частину вартості традиційних стеків журналювання, зберігаючи при цьому високу швидкість виконання запитів завдяки інтелектуальному кешуванню та стовпчастому зберіганню.
Самостійне розміщення Parseable на VPS надає вам повний бекенд спостережуваності під вашим власним контролем: API для прийому HTTP-даних, сумісний з OpenTelemetry, вбудований механізм запитів з підтримкою SQL, інформаційні панелі, сповіщення та доступ на основі ролей — і все це без плати за прийом даних за ГБ, прив'язки до постачальника або передачі конфіденційних даних журналів стороннім SaaS-провайдерам.
Ключові характеристики Parseable
Нативне сховище Parquet
Зберігайте отримані події як стовпчасті файли Apache Parquet для швидких аналітичних запитів та значного стиснення порівняно з необробленим JSON.
OpenTelemetry готовий
Приймайте журнали, метрики та трасування через протокол OpenTelemetry, щоб існуючі збирачі та SDK могли надсилати дані без змін у коді.
SQL рушій запитів
Виконуйте запити до телеметрії за допомогою знайомого ANSI SQL у будь-якому часовому діапазоні, з відповіддю менш ніж за секунду на індексованих полях та розділених скануваннях.
Вбудовані дашборди
Створюйте інтерактивні інформаційні панелі та збережені запити безпосередньо в Parseable без підключення окремого інструменту візуалізації.
Сповіщення та RBAC
Налаштуйте сповіщення на основі порогів на потоках журналів і надайте обмежений доступ командам за допомогою контролю доступу на основі ролей для потоків і орендарів.
Економічно вигідне утримання
Розумний кеш та багаторівневе сховище зберігають актуальні дані готовими для запитів, тоді як старіші розділи залишаються стисненими на диску для тривалого зберігання.
Чому варто запускати Parseable у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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