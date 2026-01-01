Parseable — це озеро даних спостережуваності з відкритим вихідним кодом, спеціально створене для журналів, метрик і трасування. Написане на Rust і зберігаючи дані в Apache Parquet, воно приймає великі обсяги телеметрії за незначну частину вартості традиційних стеків журналювання, зберігаючи при цьому високу швидкість виконання запитів завдяки інтелектуальному кешуванню та стовпчастому зберіганню.

Самостійне розміщення Parseable на VPS надає вам повний бекенд спостережуваності під вашим власним контролем: API для прийому HTTP-даних, сумісний з OpenTelemetry, вбудований механізм запитів з підтримкою SQL, інформаційні панелі, сповіщення та доступ на основі ролей — і все це без плати за прийом даних за ГБ, прив'язки до постачальника або передачі конфіденційних даних журналів стороннім SaaS-провайдерам.