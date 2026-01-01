Встановлення Vikunja в один клік.
Самостійно розміщуваний менеджер завдань з відкритим вихідним кодом, що пропонує перегляди у вигляді списку, Канбану, Ганта та таблиці, а також командну співпрацю та синхронізацію CalDAV.
Виберіть тариф VPS для Vikunja
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Vikunja
Vikunja — це самостійно розміщуваний застосунок для керування завданнями та проєктами, який підтримує кілька режимів перегляду, зокрема список, дошку Kanban, діаграму Ганта та таблицю. Він надає ієрархічне вкладення проєктів, призначення завдань, терміни виконання, нагадування, мітки та вкладення файлів для повного керування завданнями в одному інструменті.
Самостійне розміщення Vikunja на VPS зберігає всі завдання та дані проєкту приватними без абонентської плати за користувача. Синхронізація CalDAV переносить завдання в календарні застосунки, мобільний адаптивний інтерфейс працює на будь-якому пристрої, а спільний доступ для команд з дозволами на основі ролей підтримує як особисте, так і спільне використання.
Ключові характеристики Vikunja
Кілька режимів перегляду
Перемикайтеся між видами списку, Канбан-дошки, шкали Ганта та таблиці, щоб працювати із завданнями у зручному для вас форматі.
Командна співпраця
Діліться проєктами з колегами по команді, використовуючи дозволи на основі ролей для перегляду, редагування та призначення завдань.
Синхронізація CalDAV
Синхронізуйте завдання та терміни виконання з будь-яким календарним додатком, що підтримує CalDAV, зокрема Календар Apple та Thunderbird.
Нагадування і сповіщення
Налаштуйте нагадування про завдання за допомогою електронної пошти або push-сповіщень, щоб дотримуватися дедлайнів, не перевіряючи додаток вручну.
Ієрархічні проєкти
Організовуйте роботу у вкладені проєкти та підпроєкти, щоб відобразити складні командні або організаційні структури.
Чому варто запускати Vikunja у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.