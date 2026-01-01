Vikunja — це самостійно розміщуваний застосунок для керування завданнями та проєктами, який підтримує кілька режимів перегляду, зокрема список, дошку Kanban, діаграму Ганта та таблицю. Він надає ієрархічне вкладення проєктів, призначення завдань, терміни виконання, нагадування, мітки та вкладення файлів для повного керування завданнями в одному інструменті.

Самостійне розміщення Vikunja на VPS зберігає всі завдання та дані проєкту приватними без абонентської плати за користувача. Синхронізація CalDAV переносить завдання в календарні застосунки, мобільний адаптивний інтерфейс працює на будь-якому пристрої, а спільний доступ для команд з дозволами на основі ролей підтримує як особисте, так і спільне використання.