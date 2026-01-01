Penpot – це перша open-source платформа для дизайну та прототипування, створена спеціально для міждисциплінарної співпраці між дизайнерами та розробниками. На відміну від пропрієтарних альтернатив, які прив'язують команди до моделей підписки та закритих екосистем, Penpot побудований на відкритих вебстандартах, виводить нативний SVG і генерує готовий до використання CSS-код, який розробники можуть безпосередньо використовувати у своїх проєктах.

Самостійне розміщення Penpot на власному VPS зберігає всі файли дизайну, клієнтські роботи та інтелектуальну власність виключно на ваших серверах — без плати за місце, без прив'язки до постачальника та з повним контролем над вашою інфраструктурою дизайну та даними.