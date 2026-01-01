Розгорніть Penpot в один клік.
Open-source платформа для UI/UX дизайну та прототипування, побудована на веб-стандартах для дизайнерів і розробників.
Виберіть тариф VPS для Penpot
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Penpot
Penpot – це перша open-source платформа для дизайну та прототипування, створена спеціально для міждисциплінарної співпраці між дизайнерами та розробниками. На відміну від пропрієтарних альтернатив, які прив'язують команди до моделей підписки та закритих екосистем, Penpot побудований на відкритих вебстандартах, виводить нативний SVG і генерує готовий до використання CSS-код, який розробники можуть безпосередньо використовувати у своїх проєктах.
Самостійне розміщення Penpot на власному VPS зберігає всі файли дизайну, клієнтські роботи та інтелектуальну власність виключно на ваших серверах — без плати за місце, без прив'язки до постачальника та з повним контролем над вашою інфраструктурою дизайну та даними.
Ключові характеристики Penpot
Співпраця в реальному часі
Кілька дизайнерів можуть працювати над одним файлом одночасно з відображенням курсорів, вбудованими коментарями та оновленнями в реальному часі.
Нативний вивід SVG
Кожен дизайн експортується у стандартний SVG з властивостями CSS, які розробники можуть скопіювати безпосередньо в код, усуваючи здогадки при передачі.
Система компонентів
Створюйте масштабовані дизайн-системи з багаторазовими компонентами, варіантами, вкладеними перевизначеннями та спільними бібліотеками для всіх проєктів.
Інтерактивне прототипування
Створюйте інтерактивні прототипи з переходами, накладаннями та поведінкою прокручування для тестування й перевірки користувацьких сценаріїв перед розробкою.
Передача розробки
Панель інспектора відображає значення CSS, розміри та ресурси, щоб розробники отримували точні специфікації без необхідності доступу до інструментів дизайну.
Екосистема плагінів
Розширте Penpot за допомогою API плагінів JavaScript для створення власних робочих процесів та інтеграції з існуючим інструментарієм дизайну.
Чому варто запускати Penpot у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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