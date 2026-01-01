Glances — це комплексний інструмент моніторингу сервера, який поєднує можливості top, htop, iotop та df в єдиному, уніфікованому вебінтерфейсі. Він надає метрики в режимі реального часу для процесора, пам'яті, файлу підкачки, дискових операцій введення/виведення, мережі, процесів та запущених контейнерів Docker — разом з налаштовуваними сповіщеннями, коли перевищено порогові значення.

Самостійне розміщення Glances на власному VPS дає повну видимість вашої серверної інфраструктури без надсилання даних про продуктивність до зовнішніх служб моніторингу. Цей шаблон розгортає Glances з доступом до сокетів Docker лише для читання та простором імен PID хоста, щоб метрики контейнерів та системного рівня були повністю видимими з безпечного інтерфейсу HTTPS.