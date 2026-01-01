Розгортання Glances в один клік.
Кросплатформний інструмент моніторингу системи, що надає метрики ЦП, пам'яті, диска, мережі та контейнерів у реальному часі через вебінтерфейс.
Виберіть тариф VPS для Glances
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Glances
Glances — це комплексний інструмент моніторингу сервера, який поєднує можливості top, htop, iotop та df в єдиному, уніфікованому вебінтерфейсі. Він надає метрики в режимі реального часу для процесора, пам'яті, файлу підкачки, дискових операцій введення/виведення, мережі, процесів та запущених контейнерів Docker — разом з налаштовуваними сповіщеннями, коли перевищено порогові значення.
Самостійне розміщення Glances на власному VPS дає повну видимість вашої серверної інфраструктури без надсилання даних про продуктивність до зовнішніх служб моніторингу. Цей шаблон розгортає Glances з доступом до сокетів Docker лише для читання та простором імен PID хоста, щоб метрики контейнерів та системного рівня були повністю видимими з безпечного інтерфейсу HTTPS.
Ключові характеристики Glances
Оперативні метрики системи
Відстежуйте CPU, пам'ять, своп, середнє навантаження, дисковий ввід/вивід та пропускну здатність мережі — все з єдиної веб-панелі.
Моніторинг контейнерів Docker
Використання ЦП, пам'яті та мережі на контейнер відображається поряд із системними метриками на рівні хоста в єдиному поданні.
Настроювані сповіщення
Встановіть порогові значення для використання ЦП, пам'яті та диска, щоб спрацьовували автоматичні сповіщення до того, як вичерпання ресурсів спричинить проблеми.
Експорт метрик
Експортуйте дані продуктивності до InfluxDB, Prometheus та інших баз даних часових рядів для довгострокового аналізу тенденцій.
RESTful API
Вбудований REST API дозволяє користувацькі інтеграції, скриптові запити та вбудовування метрик в інші інформаційні панелі.
Чому варто запускати Glances у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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