Розгорнути Emby в один клік.
Персональний медіасервер, який організовує та транслює відео, музику та фотографії на будь-який пристрій з будь-якого місця.
Виберіть тариф VPS для Emby
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Emby
Emby — це комплексний персональний медіасервер, який об'єднує всю вашу медіаколекцію — фільми, телешоу, музику та фотографії — на одній уніфікованій платформі. Він автоматично конвертує та транслює контент на будь-який пристрій, а транскодування в реальному часі забезпечує плавне відтворення незалежно від можливостей клієнта чи умов мережі.
Розміщення Emby на власному VPS забезпечує цілодобову доступність, швидкість завантаження корпоративного рівня для віддаленої трансляції та виділені ресурси транскодування для кількох одночасних глядачів. Ваша медіатека та метадані залишаються повністю під вашим контролем, без рівнів підписки, що обмежують відтворення або зберігання.
Ключові характеристики Emby
Автоматичне транскодування
Конвертація відео та аудіо в реальному часі забезпечує плавне відтворення на будь-якому пристрої, незалежно від вихідного формату файлу чи можливостей клієнта.
Прямий ефір і DVR
Дивіться прямі телеефіри та плануйте записи за допомогою вбудованого відеореєстратора, замінюючи традиційні кабельні підписки самокерованим рішенням.
Мобільна синхронізація
Завантажуйте медіа на смартфони та планшети для перегляду офлайн, зберігаючи контент доступним навіть без підключення до інтернету.
Батьківський контроль
Встановіть обмеження контенту для кожного користувача та розклади перегляду, щоб створити безпечне, відповідне віку медіасередовище для кожного члена сім'ї.
Підтримка кількох бібліотек
Організуйте фільми, телепередачі, музику та фотографії в окремі бібліотеки з розширеними метаданими, обкладинками та рейтингами, які завантажуються автоматично.
Чому варто запускати Emby у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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