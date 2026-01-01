Emby — це комплексний персональний медіасервер, який об'єднує всю вашу медіаколекцію — фільми, телешоу, музику та фотографії — на одній уніфікованій платформі. Він автоматично конвертує та транслює контент на будь-який пристрій, а транскодування в реальному часі забезпечує плавне відтворення незалежно від можливостей клієнта чи умов мережі.

Розміщення Emby на власному VPS забезпечує цілодобову доступність, швидкість завантаження корпоративного рівня для віддаленої трансляції та виділені ресурси транскодування для кількох одночасних глядачів. Ваша медіатека та метадані залишаються повністю під вашим контролем, без рівнів підписки, що обмежують відтворення або зберігання.