Знижка до 68% на Invidious

Розгорніть Invidious: встановлення в один клік.

Альтернативний інтерфейс для YouTube, що зберігає конфіденційність — дивіться відео без реклами, відстеження та облікового запису Google.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Invidious: встановлення в один клік.

Виберіть тариф VPS для Invidious

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Invidious

Invidious — це альтернативний інтерфейс для YouTube з відкритим вихідним кодом, що поважає конфіденційність, який дозволяє глядачам дивитися відео, переглядати канали та стежити за підписками, не піддаючись відстеженню, рекламі або вимогам облікового запису YouTube. Веб-інтерфейс отримує відеодані через серверний проксі, тому YouTube ніколи не бачить IP-адресу глядача, відбиток браузера або сесійні файли cookie — у журналах YouTube з'являється лише IP-адреса екземпляра Invidious.

Самостійний хостинг Invidious на власному VPS дає вам персональний перегляд YouTube без реклами, а також можливість ділитися з друзями та родиною. Підписки, списки відтворення та історія переглядів зберігаються в приватній базі даних PostgreSQL на сервері, а не в обліковому записі Google, а RSS-стрічки дозволяють стежити за каналами, ніколи не відкриваючи youtube.com.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Invidious

Без відстеження або реклами

Відео проксіюються через ваш сервер, тому YouTube ніколи не бачить IP-адреси глядачів, цифрові відбитки браузера або поведінкові дані — і немає реклами перед відео чи в його середині.

Без облікового запису Google

Дивіться відео, підписуйтесь на канали, створюйте списки відтворення та відстежуйте історію переглядів, ніколи не входячи в обліковий запис Google або не приймаючи умови YouTube.

Підписки та стрічки

Підписуватися на YouTube-канали через локальний обліковий запис на екземплярі Invidious, з додатковими RSS-стрічками, щоб відстежувати канали у будь-якому зчитувачі стрічок.

Якість та вибір кодека

Вибирайте якість відео, кодек (VP9, AV1, H.264) та мову аудіо вручну, замість того, щоб дозволяти автоматичній якості YouTube вирішувати за вас.

Темний режим і теми

Кілька вбудованих тем, зокрема чистий темний режим, плюс витончений, мінімалістичний інтерфейс без рекомендаційного механізму YouTube або безладу бічної панелі.

JSON API для інструментів

Комплексний REST API надає доступ до відеоданих, інформації про канали та результатів пошуку, щоб зовнішні інструменти могли інтегруватися без парсингу HTML.

Чому варто запускати Invidious у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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