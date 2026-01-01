Розгорніть Invidious: встановлення в один клік.
Альтернативний інтерфейс для YouTube, що зберігає конфіденційність — дивіться відео без реклами, відстеження та облікового запису Google.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Invidious
Invidious — це альтернативний інтерфейс для YouTube з відкритим вихідним кодом, що поважає конфіденційність, який дозволяє глядачам дивитися відео, переглядати канали та стежити за підписками, не піддаючись відстеженню, рекламі або вимогам облікового запису YouTube. Веб-інтерфейс отримує відеодані через серверний проксі, тому YouTube ніколи не бачить IP-адресу глядача, відбиток браузера або сесійні файли cookie — у журналах YouTube з'являється лише IP-адреса екземпляра Invidious.
Самостійний хостинг Invidious на власному VPS дає вам персональний перегляд YouTube без реклами, а також можливість ділитися з друзями та родиною. Підписки, списки відтворення та історія переглядів зберігаються в приватній базі даних PostgreSQL на сервері, а не в обліковому записі Google, а RSS-стрічки дозволяють стежити за каналами, ніколи не відкриваючи youtube.com.
Ключові характеристики Invidious
Без відстеження або реклами
Відео проксіюються через ваш сервер, тому YouTube ніколи не бачить IP-адреси глядачів, цифрові відбитки браузера або поведінкові дані — і немає реклами перед відео чи в його середині.
Без облікового запису Google
Дивіться відео, підписуйтесь на канали, створюйте списки відтворення та відстежуйте історію переглядів, ніколи не входячи в обліковий запис Google або не приймаючи умови YouTube.
Підписки та стрічки
Підписуватися на YouTube-канали через локальний обліковий запис на екземплярі Invidious, з додатковими RSS-стрічками, щоб відстежувати канали у будь-якому зчитувачі стрічок.
Якість та вибір кодека
Вибирайте якість відео, кодек (VP9, AV1, H.264) та мову аудіо вручну, замість того, щоб дозволяти автоматичній якості YouTube вирішувати за вас.
Темний режим і теми
Кілька вбудованих тем, зокрема чистий темний режим, плюс витончений, мінімалістичний інтерфейс без рекомендаційного механізму YouTube або безладу бічної панелі.
JSON API для інструментів
Комплексний REST API надає доступ до відеоданих, інформації про канали та результатів пошуку, щоб зовнішні інструменти могли інтегруватися без парсингу HTML.
Чому варто запускати Invidious у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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