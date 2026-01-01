Invidious — це альтернативний інтерфейс для YouTube з відкритим вихідним кодом, що поважає конфіденційність, який дозволяє глядачам дивитися відео, переглядати канали та стежити за підписками, не піддаючись відстеженню, рекламі або вимогам облікового запису YouTube. Веб-інтерфейс отримує відеодані через серверний проксі, тому YouTube ніколи не бачить IP-адресу глядача, відбиток браузера або сесійні файли cookie — у журналах YouTube з'являється лише IP-адреса екземпляра Invidious.

Самостійний хостинг Invidious на власному VPS дає вам персональний перегляд YouTube без реклами, а також можливість ділитися з друзями та родиною. Підписки, списки відтворення та історія переглядів зберігаються в приватній базі даних PostgreSQL на сервері, а не в обліковому записі Google, а RSS-стрічки дозволяють стежити за каналами, ніколи не відкриваючи youtube.com.