Розгорнути Manticore Search в один клік.
Високопродуктивна пошукова база даних з відкритим вихідним кодом, з повнотекстовим пошуком, векторним пошуком та підтримкою протоколу MySQL.
Виберіть тариф VPS для Manticore Search
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Manticore Search
Manticore Search — це потужна база даних з відкритим вихідним кодом, створена спеціально для пошуку. Заснована у 2017 році як продовження проєкту Sphinx Search, вона поєднує повнотекстовий пошук, пошук векторної подібності та аналітику в реальному часі в одному рушії, доступному через знайомий протокол MySQL або JSON HTTP API.
На відміну від Elasticsearch, Manticore написана на C++ і вимагає мінімальних ресурсів, забезпечуючи при цьому відмінну продуктивність запитів для мільярдів документів. Самостійний хостинг на власному VPS дає вам повний контроль над вашою пошуковою інфраструктурою — без плати за запит, без прив'язки до постачальника та без накладних витрат JVM.
Ключові характеристики Manticore Search
Повнотекстовий пошук
Понад 20 операторів пошуку, включно з нечітким зіставленням, стемінгом та лематизацією, для точного повнотекстового пошуку у великих колекціях документів.
Сумісний з MySQL
Підключайтеся за допомогою будь-якого клієнта MySQL, ORM або BI-інструменту — новий SDK не потрібен, і наявні інструменти на базі MySQL працюють одразу.
Векторний пошук
Вбудований векторний індекс HNSW забезпечує пошук семантичної схожості та гібридні запити за ключовими словами + векторами без окремої векторної бази даних.
Індексування в реальному часі
Документи стають доступними для пошуку одразу після вставки, без затримки на переіндексацію, зберігаючи актуальність результатів у швидкозмінних наборах даних.
Стовпцеве сховище
Колонковий формат прискорює аналітику, агрегації та фасетний пошук у великих наборах даних з низьким споживанням пам'яті.
Чому варто запускати Manticore Search у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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