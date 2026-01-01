Manticore Search — це потужна база даних з відкритим вихідним кодом, створена спеціально для пошуку. Заснована у 2017 році як продовження проєкту Sphinx Search, вона поєднує повнотекстовий пошук, пошук векторної подібності та аналітику в реальному часі в одному рушії, доступному через знайомий протокол MySQL або JSON HTTP API.

На відміну від Elasticsearch, Manticore написана на C++ і вимагає мінімальних ресурсів, забезпечуючи при цьому відмінну продуктивність запитів для мільярдів документів. Самостійний хостинг на власному VPS дає вам повний контроль над вашою пошуковою інфраструктурою — без плати за запит, без прив'язки до постачальника та без накладних витрат JVM.