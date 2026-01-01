Yopass – це сервіс для обміну зашифрованими секретами з відкритим вихідним кодом, який дозволяє безпечно передавати паролі, токени та конфіденційні файли, не залишаючи їх у ланцюжках електронних листів, журналах чатів або заявках у службу підтримки. Секрети шифруються в браузері за допомогою OpenPGP перед відправленням на сервер — ключ розшифрування ніколи не потрапляє на сервер, тому навіть хост не може прочитати ваші секрети. Кожен секрет отримує унікальну одноразову URL-адресу, яка автоматично самознищується після перегляду або після настроюваного періоду закінчення терміну дії.

Розміщення Yopass на власному VPS надає вашій організації приватний, аудитований канал для обміну обліковими даними та конфіденційними конфігураційними даними. Немає облікових записів для керування, відстеження та зберігання у відкритому вигляді — лише чистий інтерфейс для безпечного обміну секретами всередині команд або із зовнішніми сторонами.