Розгорніть Yopass в один клік.
Сервіс зашифрованого обміну секретами для надсилання паролів та конфіденційних даних за допомогою одноразових посилань, що самознищуються.
Виберіть тариф VPS для Yopass
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Yopass
Yopass – це сервіс для обміну зашифрованими секретами з відкритим вихідним кодом, який дозволяє безпечно передавати паролі, токени та конфіденційні файли, не залишаючи їх у ланцюжках електронних листів, журналах чатів або заявках у службу підтримки. Секрети шифруються в браузері за допомогою OpenPGP перед відправленням на сервер — ключ розшифрування ніколи не потрапляє на сервер, тому навіть хост не може прочитати ваші секрети. Кожен секрет отримує унікальну одноразову URL-адресу, яка автоматично самознищується після перегляду або після настроюваного періоду закінчення терміну дії.
Розміщення Yopass на власному VPS надає вашій організації приватний, аудитований канал для обміну обліковими даними та конфіденційними конфігураційними даними. Немає облікових записів для керування, відстеження та зберігання у відкритому вигляді — лише чистий інтерфейс для безпечного обміну секретами всередині команд або із зовнішніми сторонами.
Ключові характеристики Yopass
Наскрізне шифрування
Секрети шифруються у браузері за допомогою OpenPGP перед передачею, гарантуючи, що сервер ніколи не матиме доступу до незашифрованих даних.
Одноразові посилання
Кожен секрет генерує унікальну URL-адресу, яка безповоротно знищується після першого перегляду, запобігаючи несанкціонованому повторному доступу.
Настроюваний термін дії
Налаштуйте термін дії секретів, щоб вони автоматично закінчувалися через години, дні або тижні, щоб забуті посилання не могли бути використані для отримання застарілих конфіденційних даних.
Користувацький захист паролем
Додайте необов'язкову кодову фразу до секрету для додаткового рівня захисту, що виходить за межі самого одноразового посилання.
Обмін файлами
Завантажуйте та діліться зашифрованими файлами разом із текстовими секретами, при цьому потокове шифрування забезпечує наскрізну конфіденційність вмісту файлів.
Без акаунтів
Одержувачі отримують доступ до секретів за прямим посиланням без входу в систему, що дозволяє легко обмінюватися обліковими даними із зовнішніми підрядниками або клієнтами.
Чому варто запускати Yopass у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.
Перегляньте інші застосунки для розгортання
Vaultwarden
Vaultwarden – це легкий менеджер паролів, який працює на власному хостингу та сумісний з Bitwarden.
2FAuth
Самостійно розміщений менеджер кодів двофакторної автентифікації для вебу та мобільних пристроїв