openrouteservice — це рушій маршрутизації з відкритим вихідним кодом, розроблений HeiGIT, який перетворює дані OpenStreetMap на готові до використання в продакшені маршрути, матриці часу та відстані, а також полігони доступності ізохрон. На відміну від комерційних картографічних API, він надає розробникам безкоштовний, повністю прозорий бекенд маршрутизації з профілями, налаштованими для автомобілів, вантажних автомобілів, велосипедів, пішоходів та інвалідних візків.

Самостійне розміщення openrouteservice на власному VPS усуває тарифікацію за запит, обмеження швидкості та обмін даними з третіми сторонами. Ви контролюєте, які регіони та профілі завантажуються, зберігаєте конфіденційність координат клієнтів і можете розширити рушій за допомогою власних витягів OSM, обмежень та даних про висоту, адаптованих до вашої програми.