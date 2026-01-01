Розгорніть openrouteservice в один клік.
Маршрутний рушій з власним хостингом, побудований на даних OpenStreetMap, з API для маршрутів, ізохрон та матриць для автомобілів, велосипедів та пішоходів.
Виберіть тариф VPS для openrouteservice
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою openrouteservice
openrouteservice — це рушій маршрутизації з відкритим вихідним кодом, розроблений HeiGIT, який перетворює дані OpenStreetMap на готові до використання в продакшені маршрути, матриці часу та відстані, а також полігони доступності ізохрон. На відміну від комерційних картографічних API, він надає розробникам безкоштовний, повністю прозорий бекенд маршрутизації з профілями, налаштованими для автомобілів, вантажних автомобілів, велосипедів, пішоходів та інвалідних візків.
Самостійне розміщення openrouteservice на власному VPS усуває тарифікацію за запит, обмеження швидкості та обмін даними з третіми сторонами. Ви контролюєте, які регіони та профілі завантажуються, зберігаєте конфіденційність координат клієнтів і можете розширити рушій за допомогою власних витягів OSM, обмежень та даних про висоту, адаптованих до вашої програми.
Ключові характеристики openrouteservice
API Напрямків
Розраховуйте маршрути від точки до точки та з кількома зупинками з покроковими інструкціями, геометрією та даними про висоту для кількох транспортних профілів.
Ізохронна досяжність
Створюйте полігони на основі часу або відстані, які точно показують, як далеко користувач може проїхати від будь-якої початкової точки в межах заданого бюджету.
Матричні обчислення
Розрахувати час у дорозі та відстані за принципом «багато-до-багатьох» за один запит, ідеально для логістики, диспетчеризації та оптимізації зон доставки.
Кілька транспортних профілів
Постачається з налаштованими профілями для автомобілів, вантажівок, велосипедів, пішоходів та інвалідних візків, кожен з яких враховує правила доступу та обмеження OSM.
На базі OpenStreetMap
Завантажте будь-який витяг OSM PBF з Geofabrik або власного джерела, щоб забезпечити повністю автономну маршрутизацію для регіонів, які вам дійсно потрібні.
OpenAPI і Swagger UI
REST API, що відповідає стандартам, з вбудованою документацією Swagger спрощує інтеграцію маршрутизації у веб-, мобільні та серверні застосунки.
Чому варто запускати openrouteservice у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.