HeyForm — це сучасний конструктор форм з відкритим вихідним кодом, що створює привабливі розмовні інтерфейси, де питання з'являються по одному. Такий підхід забезпечує значно вищі показники завершення порівняно з традиційними конструкторами форм, що робить його ідеальним для опитувань, анкет, вікторин та форм для збору лідів.

Маючи понад 40 типів введення, умовну логіку, власні теми та вбудовану аналітику, HeyForm пропонує потужну no-code платформу для збору даних, зберігаючи при цьому всі подані дані під вашим контролем. Цей шаблон включає MongoDB для зберігання форм, KeyDB для кешування та маршрутизацію Traefik HTTPS для безпечного доступу до форм.