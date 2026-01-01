Deploy HeyForm in one click installation.
Конструктор розмовних форм з відкритим кодом для опитувань, вікторин та голосувань.
Виберіть тариф VPS для HeyForm
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою HeyForm
HeyForm — це сучасний конструктор форм з відкритим вихідним кодом, що створює привабливі розмовні інтерфейси, де питання з'являються по одному. Такий підхід забезпечує значно вищі показники завершення порівняно з традиційними конструкторами форм, що робить його ідеальним для опитувань, анкет, вікторин та форм для збору лідів.
Маючи понад 40 типів введення, умовну логіку, власні теми та вбудовану аналітику, HeyForm пропонує потужну no-code платформу для збору даних, зберігаючи при цьому всі подані дані під вашим контролем. Цей шаблон включає MongoDB для зберігання форм, KeyDB для кешування та маршрутизацію Traefik HTTPS для безпечного доступу до форм.
Ключові характеристики HeyForm
Conversational Interface
Questions appear one at a time in a natural conversational flow, creating higher engagement and completion rates than traditional forms.
Conditional Logic
Створюйте динамічні шляхи запитань, які адаптуються на основі попередніх відповідей для персоналізованого та релевантного збору даних.
Drag-and-Drop конструктор
Створюйте форми візуально з понад 40 типами полів введення, зокрема рейтинги, завантаження файлів, підписи та вибір дати.
Вбудована аналітика
Відстежуйте шаблони відповідей та метрики завершення за допомогою інтегрованої аналітичної панелі для оптимізації форм на основі даних.
Власний брендинг
Застосовуйте власні теми, кольори та брендування відповідно до ідентичності вашої організації у всіх формах та опитуваннях.
Чому варто запускати HeyForm у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.
Перегляньте інші застосунки для розгортання
Anki Sync Server Enhanced
Самостійно розміщений Anki-сервер синхронізації з підтримкою кількох користувачів, резервними копіями та веб-панеллю керування