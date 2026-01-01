Grafana Pyroscope — це база даних для безперервного профілювання з відкритим вихідним кодом, створена для зберігання та запитів даних профілювання з виробничих застосунків у масштабі. На відміну від одноразових профайлерів, які ви запускаєте під час інцидентів, Pyroscope безперервно отримує профілі з джерел Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust, .NET, eBPF та OpenTelemetry, щоб ви могли порівнювати графіки полум'я між розгортаннями, регіонами або за будь-якою власною міткою.

Самостійне розміщення Pyroscope на вашому VPS зберігає конфіденційні дані профілю (які часто містять імена функцій, шляхи до файлів та трасування стека з вашого коду) поза сторонніми сервісами, дозволяючи вам налаштовувати термін зберігання та сховище відповідно до вашого робочого навантаження. Вбудований режим з одним бінарним файлом запускає компоненти дистриб'ютора, інжестора, запитів та компактора в одному контейнері з локальним файловим сховищем — Kubernetes, об'єктне сховище або зовнішні залежності не потрібні.