Розгорнути Grafana Pyroscope: встановлення в один клік.
Бекенд безперервного профілювання з відкритим вихідним кодом, який допомагає налагоджувати проблеми з ЦП, пам'яттю та затримкою аж до одного рядка коду.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Grafana Pyroscope
Grafana Pyroscope — це база даних для безперервного профілювання з відкритим вихідним кодом, створена для зберігання та запитів даних профілювання з виробничих застосунків у масштабі. На відміну від одноразових профайлерів, які ви запускаєте під час інцидентів, Pyroscope безперервно отримує профілі з джерел Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust, .NET, eBPF та OpenTelemetry, щоб ви могли порівнювати графіки полум'я між розгортаннями, регіонами або за будь-якою власною міткою.
Самостійне розміщення Pyroscope на вашому VPS зберігає конфіденційні дані профілю (які часто містять імена функцій, шляхи до файлів та трасування стека з вашого коду) поза сторонніми сервісами, дозволяючи вам налаштовувати термін зберігання та сховище відповідно до вашого робочого навантаження. Вбудований режим з одним бінарним файлом запускає компоненти дистриб'ютора, інжестора, запитів та компактора в одному контейнері з локальним файловим сховищем — Kubernetes, об'єктне сховище або зовнішні залежності не потрібні.
Ключові характеристики Grafana Pyroscope
Безперервне профілювання
Збирайте профілі з запущених сервісів цілодобово, не чекаючи інциденту, щоб ви могли порівняти будь-які дві точки в часі на флейм-графіку.
Підтримка кількох мов
Нативні SDK для Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust та .NET, а також автоінструментація Grafana Alloy та eBPF для профілювання без коду будь-якого бінарного файлу.
OpenTelemetry-сумісний
Приймайте профілі через протокол OpenTelemetry та зіставляйте їх з наявними трасуваннями, метриками й журналами без зміни конвеєра збору даних.
Порівняння графіків полум'я
Порівняйте два флейм-графи поруч, щоб миттєво побачити, які функції погіршилися після розгортання, погано масштабувалися під навантаженням або покращилися після виправлення.
Фільтрація за тегами
Розділяйте профілі за будь-якою міткою — сервіс, регіон, версія, орендар або власний вимір — щоб ізолювати точне робоче навантаження, що спричиняє регресію продуктивності.
Єдине двійкове сховище
Працює як один контейнер за замовчуванням з локальним сховищем файлової системи, з додатковими бекендами S3, GCS та Azure, коли ви переростете один вузол.
Чому варто запускати Grafana Pyroscope у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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