ChiefOnboarding — це безкоштовна платформа з відкритим вихідним кодом для адаптації співробітників, яка допомагає HR-командам та менеджерам автоматизувати весь шлях нового співробітника — від контрольних списків перед адаптацією до надання доступу до облікових записів та призначення завдань. Нові співробітники можуть завершити свою адаптацію через веб-портал або безпосередньо через Slack-бота, що робить процес природним незалежно від місця їхньої роботи.

Самостійне розміщення ChiefOnboarding на вашому VPS зберігає конфіденційні дані співробітників повністю під вашим контролем, без плати за кожного користувача та без прив'язки до постачальника. Він підтримує кілька мов та часових поясів, що робить його практичним для розподілених та міжнародних команд.