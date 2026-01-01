Розгорніть ChiefOnboarding в один клік.
Платформа з відкритим вихідним кодом для адаптації співробітників, яка автоматизує HR-процеси та інтеграції зі Slack для нових співробітників.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою ChiefOnboarding
ChiefOnboarding — це безкоштовна платформа з відкритим вихідним кодом для адаптації співробітників, яка допомагає HR-командам та менеджерам автоматизувати весь шлях нового співробітника — від контрольних списків перед адаптацією до надання доступу до облікових записів та призначення завдань. Нові співробітники можуть завершити свою адаптацію через веб-портал або безпосередньо через Slack-бота, що робить процес природним незалежно від місця їхньої роботи.
Самостійне розміщення ChiefOnboarding на вашому VPS зберігає конфіденційні дані співробітників повністю під вашим контролем, без плати за кожного користувача та без прив'язки до постачальника. Він підтримує кілька мов та часових поясів, що робить його практичним для розподілених та міжнародних команд.
Ключові характеристики ChiefOnboarding
Автоматизовані робочі процеси
Запускайте завдання, нагадування та створення облікових записів автоматично на основі етапів адаптації та настроюваних часових рамок.
Інтеграція бота Slack
Нові співробітники можуть виконувати завдання та отримувати доступ до ресурсів безпосередньо в Slack без переходу на окремий веб-портал.
Передпосадкові послідовності
Розпочніть процес адаптації до першого дня за допомогою автоматизованих чеклистів попередньої адаптації та вітальних повідомлень.
Багатомовна підтримка
Обслуговуйте розподілені та міжнародні команди з вбудованою підтримкою кількох мов та плануванням з урахуванням часових поясів.
Відстеження завдань та ресурсів
Призначайте завдання, діліться документами та відстежуйте виконання протягом усього процесу адаптації з єдиної інформаційної панелі.
Чому варто запускати ChiefOnboarding у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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