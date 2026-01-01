LazyLibrarian — це книжковий аналог Sonarr і Radarr — самохостинговий сервер автоматизації, який відстежує ваших улюблених авторів, відстежує окремі книжкові релізи, шукає відповідні файли на Usenet та торрент-індексаторах і передає вибрані релізи до NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent або будь-якого іншого завантажувача, який ви вже використовуєте.

Самохостинг LazyLibrarian на VPS дає вам цілодобового бібліотекаря, який перехоплює нові релізи в момент їх появи, видаляє дублікати з вашої наявної бібліотеки Calibre та автоматично перейменовує й позначає все, щоб ваша колекція електронних і аудіокниг залишалася організованою без ручної роботи.