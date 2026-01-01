Розгортання LazyLibrarian одним кліком.
Інструмент автоматизації, який відстежує авторів, знаходить електронні та аудіокниги та передає їх вашим завантажувачам.
Виберіть тариф VPS для LazyLibrarian
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою LazyLibrarian
LazyLibrarian — це книжковий аналог Sonarr і Radarr — самохостинговий сервер автоматизації, який відстежує ваших улюблених авторів, відстежує окремі книжкові релізи, шукає відповідні файли на Usenet та торрент-індексаторах і передає вибрані релізи до NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent або будь-якого іншого завантажувача, який ви вже використовуєте.
Самохостинг LazyLibrarian на VPS дає вам цілодобового бібліотекаря, який перехоплює нові релізи в момент їх появи, видаляє дублікати з вашої наявної бібліотеки Calibre та автоматично перейменовує й позначає все, щоб ваша колекція електронних і аудіокниг залишалася організованою без ручної роботи.
Ключові характеристики LazyLibrarian
Відстеження та виявлення авторів
Додайте авторів за іменем, і LazyLibrarian створює їхню повну бібліографію з Goodreads, Google Books, OpenLibrary та інших джерел.
Підтримка аудіокниг та е-книг
Підтримує формати як аудіокниг, так і електронних книг, з окремими правилами якості та джерела для кожного, тому один екземпляр керує двома бібліотеками.
Інтеграція Calibre і Goodreads
Імпортує наявну бібліотеку Calibre, щоб уникнути дублікатів, синхронізує списки прочитаного/бажаного до прочитання з Goodreads та автоматично оновлює метадані.
Вбудована підтримка індексатора
Вбудовані плагіни для NZBGet, SABnzbd, qBittorrent, Transmission, Deluge, та десятків індексаторів Usenet та торрентів через Newznab та Torznab.
Відстеження журналів та серіалів
Відстежує тематичні журнали та багатотомні серії, додаючи нові випуски до черги, як тільки вони потрапляють до індексаторів, без ручного пошуку.
Чому варто запускати LazyLibrarian у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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