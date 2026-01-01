RustFS — це високопродуктивна, розподілена система об'єктного зберігання, повністю побудована на Rust. Вона забезпечує повну сумісність з Amazon S3 API у поєднанні з гарантіями безпеки пам'яті Rust та необробленою продуктивністю, що перевершує традиційні рішення. Розроблена для озер даних, конвеєрів ШІ/МО та робочих навантажень великих даних, RustFS використовує кодування зі стиранням для захисту від втрати даних та виявлення бітового гниття для забезпечення довгострокової цілісності даних.

Самостійне розміщення RustFS на власному VPS повністю передає інфраструктуру об'єктного зберігання під ваш контроль — без плати за ГБ, без плати за вихідний трафік та без прив'язки до постачальника. Вбудована веб-консоль дозволяє керувати кошиками, налаштовувати політики доступу та моніторити використання сховища без необхідності додаткових інструментів.