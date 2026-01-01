Розгортання RustFS в один клік.
S3-сумісне розподілене об'єктне сховище, створене на Rust для робочих навантажень ШІ, озер даних та хмарних застосунків.
Виберіть тариф VPS для RustFS
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою RustFS
RustFS — це високопродуктивна, розподілена система об'єктного зберігання, повністю побудована на Rust. Вона забезпечує повну сумісність з Amazon S3 API у поєднанні з гарантіями безпеки пам'яті Rust та необробленою продуктивністю, що перевершує традиційні рішення. Розроблена для озер даних, конвеєрів ШІ/МО та робочих навантажень великих даних, RustFS використовує кодування зі стиранням для захисту від втрати даних та виявлення бітового гниття для забезпечення довгострокової цілісності даних.
Самостійне розміщення RustFS на власному VPS повністю передає інфраструктуру об'єктного зберігання під ваш контроль — без плати за ГБ, без плати за вихідний трафік та без прив'язки до постачальника. Вбудована веб-консоль дозволяє керувати кошиками, налаштовувати політики доступу та моніторити використання сховища без необхідності додаткових інструментів.
Ключові характеристики RustFS
Сумісний з S3 API
Працює з будь-яким S3-сумісним клієнтом, SDK або інструментом — мігрувати наявні робочі процеси без змін у коді.
Кодування зі стиранням
Розподіляє дані між кількома томами з надмірністю, щоб сховище залишалося цілим, навіть якщо окремі диски вийдуть з ладу.
Веб-консоль управління
Веб-інтерфейс для створення кошиків, керування ключами доступу, налаштування політик життєвого циклу та моніторингу використання сховища.
Висока продуктивність
Побудовано на Rust для безпеки пам'яті та швидкості — бенчмарки показують до 2,3 раза вищу пропускну здатність, ніж альтернативи, для робочих навантажень з малими об'єктами.
Сповіщення подій
Запускайте вебхуки на подіях кошика, таких як створення та видалення об'єктів, для інтеграції з подальшими конвеєрами обробки.
Інтеграція ідентичності
Підтримує OIDC/OpenID Connect та OpenStack Keystone для корпоративного єдиного входу та багатоорендних розгортань.
Чому варто запускати RustFS у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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