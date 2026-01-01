TinyAuth — це легке самостійно розміщуване проміжне ПЗ для автентифікації, яке додає екран входу до будь-якої програми, що працює за зворотним проксі-сервером Traefik. На відміну від повноцінних постачальників ідентифікації, TinyAuth — це єдиний бінарний файл Go, що працює на SQLite, який розгортається за лічені секунди з мінімальною конфігурацією. Однієї мітки проміжного ПЗ у файлі Docker Compose будь-якої програми достатньо, щоб обмежити доступ за допомогою імені користувача та пароля або входу через OAuth.

Самостійне розміщення TinyAuth на вашому VPS означає, що кожна програма, яку ви розгортаєте — інформаційні панелі, інструменти розробника, служби моніторингу — використовує єдиний шар автентифікації, не розкриваючи ці служби публічно. Інтеграція OAuth з Google, GitHub та будь-яким постачальником OIDC дозволяє членам команди входити за допомогою наявних облікових даних, а вбудована підтримка TOTP додає двофакторну автентифікацію без необхідності додаткової служби.