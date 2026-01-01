Знижка до 68% на TinyAuth

Розгорніть TinyAuth: встановлення в один клік.

Легке проміжне програмне забезпечення Traefik forward-auth, яке додає екран входу до будь-якого самостійно розміщеного застосунку за допомогою однієї мітки.

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Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть TinyAuth: встановлення в один клік.

Виберіть тариф VPS для TinyAuth

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою TinyAuth

TinyAuth — це легке самостійно розміщуване проміжне ПЗ для автентифікації, яке додає екран входу до будь-якої програми, що працює за зворотним проксі-сервером Traefik. На відміну від повноцінних постачальників ідентифікації, TinyAuth — це єдиний бінарний файл Go, що працює на SQLite, який розгортається за лічені секунди з мінімальною конфігурацією. Однієї мітки проміжного ПЗ у файлі Docker Compose будь-якої програми достатньо, щоб обмежити доступ за допомогою імені користувача та пароля або входу через OAuth.

Самостійне розміщення TinyAuth на вашому VPS означає, що кожна програма, яку ви розгортаєте — інформаційні панелі, інструменти розробника, служби моніторингу — використовує єдиний шар автентифікації, не розкриваючи ці служби публічно. Інтеграція OAuth з Google, GitHub та будь-яким постачальником OIDC дозволяє членам команди входити за допомогою наявних облікових даних, а вбудована підтримка TOTP додає двофакторну автентифікацію без необхідності додаткової служби.

Почати
Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики TinyAuth

Traefik Перенаправлення автентифікації

Додайте екран входу до будь-якої програми, що маршрутизується через Traefik, додавши єдину мітку проміжного програмного забезпечення — зміни до захищеної програми не потрібні.

Підтримка провайдера OAuth

Дозволити вхід через Google, GitHub або будь-якого провайдера, сумісного з OIDC, щоб члени команди використовували наявні облікові дані замість керування окремими паролями.

TOTP Двофакторна автентифікація

Додайте часові одноразові паролі до будь-якого облікового запису, посилюючи доступ до власних застосунків без розгортання окремої служби 2FA.

Піддоменне спільне використання файлів cookie

Єдиний вхід TinyAuth охоплює всі застосунки, розміщені на субдоменах одного домену, тому користувачі автентифікуються один раз і вільно переміщуються по всьому стеку.

Жодних зовнішніх залежностей

Працює як єдиний бінарний файл зі сховищем SQLite — не потребує Redis, PostgreSQL або LDAP, зберігаючи мінімальне використання ресурсів на будь-якому тарифі VPS.

Чому варто запускати TinyAuth у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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