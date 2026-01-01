Розгорніть TinyAuth: встановлення в один клік.
Легке проміжне програмне забезпечення Traefik forward-auth, яке додає екран входу до будь-якого самостійно розміщеного застосунку за допомогою однієї мітки.
Виберіть тариф VPS для TinyAuth
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою TinyAuth
TinyAuth — це легке самостійно розміщуване проміжне ПЗ для автентифікації, яке додає екран входу до будь-якої програми, що працює за зворотним проксі-сервером Traefik. На відміну від повноцінних постачальників ідентифікації, TinyAuth — це єдиний бінарний файл Go, що працює на SQLite, який розгортається за лічені секунди з мінімальною конфігурацією. Однієї мітки проміжного ПЗ у файлі Docker Compose будь-якої програми достатньо, щоб обмежити доступ за допомогою імені користувача та пароля або входу через OAuth.
Самостійне розміщення TinyAuth на вашому VPS означає, що кожна програма, яку ви розгортаєте — інформаційні панелі, інструменти розробника, служби моніторингу — використовує єдиний шар автентифікації, не розкриваючи ці служби публічно. Інтеграція OAuth з Google, GitHub та будь-яким постачальником OIDC дозволяє членам команди входити за допомогою наявних облікових даних, а вбудована підтримка TOTP додає двофакторну автентифікацію без необхідності додаткової служби.
Ключові характеристики TinyAuth
Traefik Перенаправлення автентифікації
Додайте екран входу до будь-якої програми, що маршрутизується через Traefik, додавши єдину мітку проміжного програмного забезпечення — зміни до захищеної програми не потрібні.
Підтримка провайдера OAuth
Дозволити вхід через Google, GitHub або будь-якого провайдера, сумісного з OIDC, щоб члени команди використовували наявні облікові дані замість керування окремими паролями.
TOTP Двофакторна автентифікація
Додайте часові одноразові паролі до будь-якого облікового запису, посилюючи доступ до власних застосунків без розгортання окремої служби 2FA.
Піддоменне спільне використання файлів cookie
Єдиний вхід TinyAuth охоплює всі застосунки, розміщені на субдоменах одного домену, тому користувачі автентифікуються один раз і вільно переміщуються по всьому стеку.
Жодних зовнішніх залежностей
Працює як єдиний бінарний файл зі сховищем SQLite — не потребує Redis, PostgreSQL або LDAP, зберігаючи мінімальне використання ресурсів на будь-якому тарифі VPS.
Чому варто запускати TinyAuth у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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