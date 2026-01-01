Wakapi — це самостійно розміщуваний трекер активності кодування, який повністю сумісний з плагінами редактора WakaTime. Він збирає дані про час, витрачений на кодування, з розбивкою за проєктами, мовами, редакторами та операційними системами, представляючи ці дані на візуальній панелі інструментів без обміну будь-якою інформацією зі сторонніми хмарними сервісами.

Самостійне розміщення Wakapi на VPS зберігає вашу активність кодування приватною, водночас надаючи всі аналітичні дані, які пропонує WakaTime. Він підтримує щотижневі зведення електронною поштою, публічні таблиці лідерів для мотивації команди, генерацію значків README для профілів GitHub та інтеграцію з популярними редакторами, включаючи VS Code, JetBrains IDEs та Vim.