Розгорніть Wakapi в один клік.
Самохостинговий трекер часу кодування, сумісний з плагінами WakaTime, що має інформаційні панелі, звіти та таблиці лідерів.
Виберіть тариф VPS для Wakapi
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Wakapi
Wakapi — це самостійно розміщуваний трекер активності кодування, який повністю сумісний з плагінами редактора WakaTime. Він збирає дані про час, витрачений на кодування, з розбивкою за проєктами, мовами, редакторами та операційними системами, представляючи ці дані на візуальній панелі інструментів без обміну будь-якою інформацією зі сторонніми хмарними сервісами.
Самостійне розміщення Wakapi на VPS зберігає вашу активність кодування приватною, водночас надаючи всі аналітичні дані, які пропонує WakaTime. Він підтримує щотижневі зведення електронною поштою, публічні таблиці лідерів для мотивації команди, генерацію значків README для профілів GitHub та інтеграцію з популярними редакторами, включаючи VS Code, JetBrains IDEs та Vim.
Ключові характеристики Wakapi
WakaTime сумісний
Працює з усіма наявними плагінами редактора WakaTime — просто спрямуйте їх на ваш самостійно розміщений екземпляр Wakapi замість wakatime.com.
Дашборди кодування
Візуалізуйте витрачений час за проєктом, мовою, редактором та ОС за допомогою фільтрованих діаграм, що охоплюють будь-який діапазон дат.
Щотижневі звіти електронної пошти
Отримуйте автоматичні щотижневі зведення діяльності з кодування, доставлені безпосередньо на вашу поштову скриньку.
Значки GitHub
Генеруйте динамічні бейджі README, що показують ваш щотижневий час кодування, для відображення на сторінках профілю GitHub.
Таблиці лідерів команд
Поділіться публічною таблицею лідерів з колегами по команді, щоб відстежувати та порівнювати активність кодування у команді розробників.
Чому варто запускати Wakapi у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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