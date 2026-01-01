Знижка до 68% на FMD (Find My Device)

Розгорнути FMD в один клік.

Самостійно розміщений, орієнтований на конфіденційність сервер Find My Device для визначення місцезнаходження, дзвінка та віддаленого стирання телефонів і планшетів Android.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорнути FMD в один клік.

Виберіть тариф VPS для FMD (Find My Device)

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою FMD (Find My Device)

FMD (Find My Device) є відкритою, самостійно розміщуваною альтернативою Google Find My Device. Вона працює разом з Android-додатком FMD: ваші телефони надсилають своє зашифроване місцезнаходження на ваш власний сервер, до якого ви отримуєте доступ через чистий веб-інтерфейс, щоб знайти втрачений або викрадений пристрій, змусити його дзвонити, зробити знімок, заблокувати екран або запустити віддалене стирання даних. Кожна команда маршрутизується через ваш власний сервер, тому жодна третя сторона ніколи не бачить, де знаходяться ваші пристрої.

Оскільки ви розміщуєте його самостійно на власному VPS, ваша історія місцезнаходжень і дані пристроїв ніколи не залишають інфраструктуру, яку ви контролюєте — немає вимог до облікового запису Google і немає прив'язки до постачальника. Наскрізне шифрування робить дані нечитабельними навіть для сервера, надаючи вам впевненість комерційної служби відстеження пристроїв без шкоди для конфіденційності.

Почати
Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики FMD (Find My Device)

Знайти втрачені пристрої

Визначте останнє зафіксоване місцезнаходження GPS будь-якого зареєстрованого телефону або планшета безпосередньо з веб-інтерфейсу, навіть коли пристрій недосяжний.

Віддалені команди

Увімкніть гучний дзвінок, зробіть фото, заблокуйте екран або віддалено видаліть дані, щоб захистити втрачений або викрадений пристрій.

Наскрізне шифрування

Дані про місцезнаходження шифруються на пристрої, перш ніж вони потраплять на сервер, тому ніхто — навіть хост — не може прочитати ваше місцезнаходження.

Додаток-супутник для Android

Працює в парі з програмою FMD для Android з відкритим вихідним кодом для повідомлення про місцезнаходження та отримання команд без залежності від Google Play Services.

Без акаунта Google

Замініть Google Find My Device на сервіс, який ви повністю контролюєте, без необхідності хмарного облікового запису чи прив'язки до постачальника.

Чому варто запускати FMD (Find My Device) у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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