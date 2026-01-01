Розгорнути FMD в один клік.
Самостійно розміщений, орієнтований на конфіденційність сервер Find My Device для визначення місцезнаходження, дзвінка та віддаленого стирання телефонів і планшетів Android.
Виберіть тариф VPS для FMD (Find My Device)
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою FMD (Find My Device)
FMD (Find My Device) є відкритою, самостійно розміщуваною альтернативою Google Find My Device. Вона працює разом з Android-додатком FMD: ваші телефони надсилають своє зашифроване місцезнаходження на ваш власний сервер, до якого ви отримуєте доступ через чистий веб-інтерфейс, щоб знайти втрачений або викрадений пристрій, змусити його дзвонити, зробити знімок, заблокувати екран або запустити віддалене стирання даних. Кожна команда маршрутизується через ваш власний сервер, тому жодна третя сторона ніколи не бачить, де знаходяться ваші пристрої.
Оскільки ви розміщуєте його самостійно на власному VPS, ваша історія місцезнаходжень і дані пристроїв ніколи не залишають інфраструктуру, яку ви контролюєте — немає вимог до облікового запису Google і немає прив'язки до постачальника. Наскрізне шифрування робить дані нечитабельними навіть для сервера, надаючи вам впевненість комерційної служби відстеження пристроїв без шкоди для конфіденційності.
Ключові характеристики FMD (Find My Device)
Знайти втрачені пристрої
Визначте останнє зафіксоване місцезнаходження GPS будь-якого зареєстрованого телефону або планшета безпосередньо з веб-інтерфейсу, навіть коли пристрій недосяжний.
Віддалені команди
Увімкніть гучний дзвінок, зробіть фото, заблокуйте екран або віддалено видаліть дані, щоб захистити втрачений або викрадений пристрій.
Наскрізне шифрування
Дані про місцезнаходження шифруються на пристрої, перш ніж вони потраплять на сервер, тому ніхто — навіть хост — не може прочитати ваше місцезнаходження.
Додаток-супутник для Android
Працює в парі з програмою FMD для Android з відкритим вихідним кодом для повідомлення про місцезнаходження та отримання команд без залежності від Google Play Services.
Без акаунта Google
Замініть Google Find My Device на сервіс, який ви повністю контролюєте, без необхідності хмарного облікового запису чи прив'язки до постачальника.
Чому варто запускати FMD (Find My Device) у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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