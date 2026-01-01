FMD (Find My Device) є відкритою, самостійно розміщуваною альтернативою Google Find My Device. Вона працює разом з Android-додатком FMD: ваші телефони надсилають своє зашифроване місцезнаходження на ваш власний сервер, до якого ви отримуєте доступ через чистий веб-інтерфейс, щоб знайти втрачений або викрадений пристрій, змусити його дзвонити, зробити знімок, заблокувати екран або запустити віддалене стирання даних. Кожна команда маршрутизується через ваш власний сервер, тому жодна третя сторона ніколи не бачить, де знаходяться ваші пристрої.

Оскільки ви розміщуєте його самостійно на власному VPS, ваша історія місцезнаходжень і дані пристроїв ніколи не залишають інфраструктуру, яку ви контролюєте — немає вимог до облікового запису Google і немає прив'язки до постачальника. Наскрізне шифрування робить дані нечитабельними навіть для сервера, надаючи вам впевненість комерційної служби відстеження пристроїв без шкоди для конфіденційності.