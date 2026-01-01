Tautulli — це інструмент моніторингу та відстеження на основі Python, створений спеціально для Plex Media Server. Він записує кожну подію відтворення — хто що дивився, коли, в якій якості та з якого пристрою — і представляє дані у вигляді розширених графіків та таблиць історії з можливістю фільтрації.

Самостійне розміщення Tautulli на VPS поруч або окремо від вашого Plex-сервера надає вам постійну статистику та доставку сповіщень через Discord, Slack, Telegram та електронну пошту без використання хмарних сервісів Plex. Він підключається до будь-якого Plex-сервера через мережу.