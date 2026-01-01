Розгорніть Tautulli за допомогою інсталяції в один клік.
Компаньйон для моніторингу та аналітики для Plex Media Server з детальною статистикою та власними сповіщеннями.
Виберіть тариф VPS для Tautulli
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Tautulli
Tautulli — це інструмент моніторингу та відстеження на основі Python, створений спеціально для Plex Media Server. Він записує кожну подію відтворення — хто що дивився, коли, в якій якості та з якого пристрою — і представляє дані у вигляді розширених графіків та таблиць історії з можливістю фільтрації.
Самостійне розміщення Tautulli на VPS поруч або окремо від вашого Plex-сервера надає вам постійну статистику та доставку сповіщень через Discord, Slack, Telegram та електронну пошту без використання хмарних сервісів Plex. Він підключається до будь-якого Plex-сервера через мережу.
Ключові характеристики Tautulli
Історія відтворення
Кожен потік реєструється з даними про користувача, пристрій, якість та тривалість, щоб ви мали повний запис активності медіасервера.
Налаштовані сповіщення
Надсилайте сповіщення про новий контент, початок трансляцій, транскодування або входи користувачів через Discord, Slack, Telegram, електронну пошту та інше.
Панель статистики
Візуальні графіки показують одночасні потоки, використання трафіку, популярні медіа та активність кожного користувача за будь-який проміжок часу.
Підтримка розсилки новин
Автоматично генеруйте та надсилайте електронні розсилки, що висвітлюють нещодавно додані фільми та епізоди, користувачам Plex.
Чому варто запускати Tautulli у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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