Встановлення Kong в один клік.
Високопродуктивний API-шлюз з відкритим вихідним кодом для керування, захисту та масштабування мікросервісів та API.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Kong
Kong — це найпоширеніший у світі open-source API-шлюз, побудований на OpenResty (Nginx + LuaJIT) для забезпечення затримки менше мілісекунди в масштабі. Він розміщується перед вашими сервісами для обробки автентифікації, обмеження швидкості запитів, маршрутизації трафіку та спостережуваності завдяки багатій екосистемі з понад 50 плагінів — без зміни коду вашої програми.
Запуск Kong на власному VPS надає вам повний контроль над API-трафіком, конфігурацією плагінів та конфіденційними обліковими даними без ціноутворення на основі використання, характерного для керованих сервісів API-шлюзів. Це розгортання включає PostgreSQL для збереження конфігурації Kong і готове до керування виробничими API з моменту запуску.
Ключові характеристики Kong
Централізована Аутентификация
Забезпечте автентифікацію OAuth 2.0, JWT, ключів API та HMAC у всіх сервісах з єдиної точки керування.
Обмеження швидкості
Захистіть вихідні сервіси від сплесків трафіку, встановивши ліміти швидкості запитів для кожного споживача або глобальні, без змін у коді.
Екосистема плагінів
Розширте Kong за допомогою понад 50 офіційних плагінів для ведення журналів, кешування, трансформацій та інтеграцій зі сторонніми сервісами.
Адмін GUI
Керуйте маршрутами, сервісами, споживачами та плагінами через вбудований веб-інтерфейс Kong Manager на порту 8002.
Підтримка кількох протоколів
Маршрутизуйте трафік HTTP, HTTPS, gRPC, WebSocket та TCP через єдиний шлюз з балансуванням навантаження з урахуванням протоколів.
Чому варто запускати Kong у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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