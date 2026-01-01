Kong — це найпоширеніший у світі open-source API-шлюз, побудований на OpenResty (Nginx + LuaJIT) для забезпечення затримки менше мілісекунди в масштабі. Він розміщується перед вашими сервісами для обробки автентифікації, обмеження швидкості запитів, маршрутизації трафіку та спостережуваності завдяки багатій екосистемі з понад 50 плагінів — без зміни коду вашої програми.

Запуск Kong на власному VPS надає вам повний контроль над API-трафіком, конфігурацією плагінів та конфіденційними обліковими даними без ціноутворення на основі використання, характерного для керованих сервісів API-шлюзів. Це розгортання включає PostgreSQL для збереження конфігурації Kong і готове до керування виробничими API з моменту запуску.