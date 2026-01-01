Розгорніть Spacedrive в один клік.
Файловий менеджер з відкритим вихідним кодом, який об'єднує файли з локальних дисків, зовнішніх сховищ та хмари в єдину бібліотеку з можливістю пошуку.
Виберіть тариф VPS для Spacedrive
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Spacedrive
Spacedrive — це віртуальна розподілена файлова система (VDFS), яка створює єдиний, інтелектуальний каталог усіх ваших файлів — незалежно від їхнього розташування. Локальні диски, зовнішні сховища та хмарні сервіси об'єднані в єдину базу даних з можливістю пошуку, з тегами, фільтрами метаданих, виявленням дублікатів та генерацією мініатюр. На відміну від традиційних файлових провідників, Spacedrive розглядає всю вашу цифрову бібліотеку як структуровані дані, які можна запитувати та організовувати у великих масштабах.
Самостійне розміщення сервера Spacedrive на власному VPS надає вам постійний, завжди доступний центр для вашої системи організації файлів з вбудованою автентифікацією адміністратора — без завантаження ваших даних у будь-яку сторонню хмару.
Ключові характеристики Spacedrive
Єдина бібліотека файлів
Індексує файли на локальних дисках, зовнішніх сховищах та хмарних сховищах в єдину пошукову базу даних — більше не потрібно шукати в багатьох місцях.
Інтелектуальне тегування
Упорядковуйте файли за допомогою власних тегів та фільтрів метаданих, щоб ви могли знайти саме те, що вам потрібно, незалежно від того, де вони зберігаються.
Виявлення дублікатів
Автоматично виявляє дублікати файлів у бібліотеці, допомагаючи звільнити місце та підтримувати колекцію в чистоті.
Попередні перегляди медіа
Генерує мініатюри та попередні перегляди для фотографій та відео, щоб ви могли візуально переглядати свою бібліотеку, не відкриваючи окремих файлів.
Однорангова синхронізація
Синхронізує організовану бібліотеку на кількох пристроях, щоб ваші теги, колекції та метадані були завжди актуальними всюди.
Чому варто запускати Spacedrive у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.