Spacedrive — це віртуальна розподілена файлова система (VDFS), яка створює єдиний, інтелектуальний каталог усіх ваших файлів — незалежно від їхнього розташування. Локальні диски, зовнішні сховища та хмарні сервіси об'єднані в єдину базу даних з можливістю пошуку, з тегами, фільтрами метаданих, виявленням дублікатів та генерацією мініатюр. На відміну від традиційних файлових провідників, Spacedrive розглядає всю вашу цифрову бібліотеку як структуровані дані, які можна запитувати та організовувати у великих масштабах.

Самостійне розміщення сервера Spacedrive на власному VPS надає вам постійний, завжди доступний центр для вашої системи організації файлів з вбудованою автентифікацією адміністратора — без завантаження ваших даних у будь-яку сторонню хмару.