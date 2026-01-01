Розгорнути yt-dlp Web UI в один клік.
Самохостинговий веб-інтерфейс та RPC-сервер для yt-dlp, який завантажує відео та аудіо з понад 1000 сайтів.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою yt-dlp Web UI
Веб-інтерфейс yt-dlp – це високопродуктивний браузерний інтерфейс та JSON-RPC сервер для популярного завантажувача yt-dlp. Він розкриває всю потужність yt-dlp через чистий веб-інтерфейс, щоб ви могли ставити завантаження в чергу, відстежувати прогрес у реальному часі, дивитися майбутні прямі трансляції та завантажувати відео з YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud та сотень інших підтримуваних сайтів, не використовуючи командний рядок.
Самостійне розміщення його на вашому VPS звільняє вас від настільних інсталяторів, розширень браузера, які ламаються з кожною зміною сайту, та онлайн-завантажувачів з рекламою. Файли потрапляють безпосередньо на серверне сховище з пропускною здатністю дата-центру, RPC-сервер дозволяє автоматизувати процеси за допомогою скриптів, а вбудований ліміт черги захищає спільні ресурси на сервері.
Ключові характеристики yt-dlp Web UI
Працює на основі yt-dlp
Побудовано на yt-dlp, з підтримкою завантажень з YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud та понад тисячі інших відео- та аудіосайтів.
Черга в реальному часі
Відстежуйте кожне активне та очікуване завантаження з відображенням поточного прогресу, розрахункового часу завершення та оновлень швидкості, що передаються через WebSockets.
Вибір формату
Виберіть точні формати відео та аудіо, видобувайте лише аудіо, перевизначайте імена вихідних файлів або передавайте безпечні власні аргументи yt-dlp для кожного завантаження.
JSON-RPC сервер
Програмована кінцева точка RPC дозволяє запускати завантаження з завдань cron, скриптів або сторонніх клієнтів без використання інтерфейсу користувача.
Обмеження паралелізму
Настроюваний розмір черги дозволяє контролювати одночасні завантаження, щоб великий список відтворення не вичерпав пропускну здатність VPS або дисковий ввід/вивід.
Токен-базова автентифікація
Вбудована автентифікація JWT захищає веб-інтерфейс та кінцеві точки RPC за згенерованими іменем користувача та паролем.
Чому варто запускати yt-dlp Web UI у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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