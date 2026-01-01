Веб-інтерфейс yt-dlp – це високопродуктивний браузерний інтерфейс та JSON-RPC сервер для популярного завантажувача yt-dlp. Він розкриває всю потужність yt-dlp через чистий веб-інтерфейс, щоб ви могли ставити завантаження в чергу, відстежувати прогрес у реальному часі, дивитися майбутні прямі трансляції та завантажувати відео з YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud та сотень інших підтримуваних сайтів, не використовуючи командний рядок.

Самостійне розміщення його на вашому VPS звільняє вас від настільних інсталяторів, розширень браузера, які ламаються з кожною зміною сайту, та онлайн-завантажувачів з рекламою. Файли потрапляють безпосередньо на серверне сховище з пропускною здатністю дата-центру, RPC-сервер дозволяє автоматизувати процеси за допомогою скриптів, а вбудований ліміт черги захищає спільні ресурси на сервері.