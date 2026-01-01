Quickwit — це розподілена пошукова система з відкритим вихідним кодом, написана на Rust і спеціально розроблена для керування журналами, розподіленого трасування та робочих навантажень спостережуваності будь-якого масштабу. Вона відокремлює обчислення від сховища, індексуючи дані безпосередньо в об'єктне сховище, щоб команди могли зберігати місяці або роки телеметрії онлайн за незначну частину вартості традиційних стеків журналювання.

Самостійне розміщення Quickwit на власному VPS дає вам повний контроль над вашим конвеєром спостережуваності, нативну сумісність з OpenTelemetry та Jaeger, а також джерело даних Grafana — без ціноутворення за хост, обмежень на зберігання або прив'язки до постачальника, пов'язаної з платформами спостережуваності SaaS.