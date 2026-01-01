Знижка до 68% на Quickwit

Розгорніть Quickwit в один клік.

Хмарна пошукова система для спостережуваності — альтернатива з відкритим кодом для Datadog, Elasticsearch, Loki та Tempo.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Quickwit в один клік.

Виберіть тариф VPS для Quickwit

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Quickwit

Quickwit — це розподілена пошукова система з відкритим вихідним кодом, написана на Rust і спеціально розроблена для керування журналами, розподіленого трасування та робочих навантажень спостережуваності будь-якого масштабу. Вона відокремлює обчислення від сховища, індексуючи дані безпосередньо в об'єктне сховище, щоб команди могли зберігати місяці або роки телеметрії онлайн за незначну частину вартості традиційних стеків журналювання.

Самостійне розміщення Quickwit на власному VPS дає вам повний контроль над вашим конвеєром спостережуваності, нативну сумісність з OpenTelemetry та Jaeger, а також джерело даних Grafana — без ціноутворення за хост, обмежень на зберігання або прив'язки до постачальника, пов'язаної з платформами спостережуваності SaaS.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Quickwit

Нативний OpenTelemetry

Приймайте журнали та трасування безпосередньо через OTLP gRPC та HTTP без сайдкарів або зіставлення схем, а потім запитуйте їх за лічені секунди.

Сумісний з Jaeger

Сумісний Jaeger gRPC API дозволяє існуючому інтерфейсу користувача Jaeger та клієнтам запитувати трасування, що підтримуються Quickwit, без жодних змін у застосунку.

Пошук менш ніж за секунду

Індексування на базі Tantivy забезпечує повнотекстові та структуровані запити по терабайтах журналів і діапазонів з низькою затримкою відповідей.

Серверна частина об'єктного сховища

Індексує дані безпосередньо в S3-сумісне сховище, тому зберігання є дешевим та гнучким — зберігайте місяці телеметрії без дорогих SSD.

Джерело даних Grafana

Офіційний плагін Grafana перетворює Quickwit на першокласне джерело журналів і трасування поряд з панелями моніторингу Prometheus і Loki.

Безсхемний прийом

Динамічне зіставлення дозволяє приймати напівструктурований JSON без попереднього визначення схеми, з додатковими строгими схемами, коли вони вам потрібні.

Чому варто запускати Quickwit у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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