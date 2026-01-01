Розгорніть Quickwit в один клік.
Хмарна пошукова система для спостережуваності — альтернатива з відкритим кодом для Datadog, Elasticsearch, Loki та Tempo.
Виберіть тариф VPS для Quickwit
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Quickwit
Quickwit — це розподілена пошукова система з відкритим вихідним кодом, написана на Rust і спеціально розроблена для керування журналами, розподіленого трасування та робочих навантажень спостережуваності будь-якого масштабу. Вона відокремлює обчислення від сховища, індексуючи дані безпосередньо в об'єктне сховище, щоб команди могли зберігати місяці або роки телеметрії онлайн за незначну частину вартості традиційних стеків журналювання.
Самостійне розміщення Quickwit на власному VPS дає вам повний контроль над вашим конвеєром спостережуваності, нативну сумісність з OpenTelemetry та Jaeger, а також джерело даних Grafana — без ціноутворення за хост, обмежень на зберігання або прив'язки до постачальника, пов'язаної з платформами спостережуваності SaaS.
Ключові характеристики Quickwit
Нативний OpenTelemetry
Приймайте журнали та трасування безпосередньо через OTLP gRPC та HTTP без сайдкарів або зіставлення схем, а потім запитуйте їх за лічені секунди.
Сумісний з Jaeger
Сумісний Jaeger gRPC API дозволяє існуючому інтерфейсу користувача Jaeger та клієнтам запитувати трасування, що підтримуються Quickwit, без жодних змін у застосунку.
Пошук менш ніж за секунду
Індексування на базі Tantivy забезпечує повнотекстові та структуровані запити по терабайтах журналів і діапазонів з низькою затримкою відповідей.
Серверна частина об'єктного сховища
Індексує дані безпосередньо в S3-сумісне сховище, тому зберігання є дешевим та гнучким — зберігайте місяці телеметрії без дорогих SSD.
Джерело даних Grafana
Офіційний плагін Grafana перетворює Quickwit на першокласне джерело журналів і трасування поряд з панелями моніторингу Prometheus і Loki.
Безсхемний прийом
Динамічне зіставлення дозволяє приймати напівструктурований JSON без попереднього визначення схеми, з додатковими строгими схемами, коли вони вам потрібні.
Чому варто запускати Quickwit у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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